La Fundació UEA d’Igualada celebra el seu acte anual per fer balanç i presentar els reptes del nou curs
Entre les propostes destacades, hi va haver una taula rodona sobre la inclusió en el món laboral de les persones vulnerables
Regió7
La Fundació Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) va celebrar, al Centre Cívic Nord d’Igualada, el seu acte anual sota el lema Deixem empremta. Una trobada que es va convertir en una mostra de bona harmonia entre empreses, entitats, joves, famílies, centres educatius i persones vinculades al teixit social i econòmic de l’Anoia.
Al llarg de la jornada, es van compartir els resultats assolits durant el curs 2024-2025 i es van presentar els nous reptes. La Fundació també va fer balanç dels projectes impulsats, especialment en l’àmbit educatiu i el Centre d’Oficis.
Un dels moments centrals va ser la taula rodona. Amb la participació de professionals i representants de la Fundació Bofill, la Fundació Formació i Treball, el Llindar i el Far, es van abordar els grans reptes que tenim com a societat en l’àmbit formatiu i en l’acompanyament de joves i persones vulnerables. Es van compartir experiències, estratègies i reflexions que van ajudar a situar l’educació, la inclusió i les oportunitats de futur al centre del debat, remarcant la importància de treballar en xarxa i de manera sostinguda.
Un dels instants més emotius de la tarda va ser el reconeixement a les empreses que fan possible el Concurs de Química a l’Escola. Alguns dels alumnes guanyadors del concurs de l’Escola Àuria d’APINAS van pujar a l’escenari per entregar personalment els diplomes a les empreses col·laboradores. Aquest gest, carregat de simbolisme, va posar de manifest la connexió real entre el món educatiu i el món empresarial, i va evidenciar com la implicació de les empreses pot transformar oportunitats formatives en experiències vitals per a l’alumnat.
Com és habitual, la jornada va cloure amb un espai de networking i un refrigeri que, lluny de ser un mer tràmit, es va viure com un moment de conversa, de proximitat i de reforç de vincles entre empreses, entitats i agents socials del territori.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Setge al maltractament de gossos a Manresa