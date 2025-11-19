Igualada se suma a la Marató de 3Cat preparant diversos actes i activitats
Igualada Comerç organitza la conferència-espectacle solidària “Música que alimenta” dimarts 25 de novembre a l’Ateneu
Regió7
La Marató de 3Cat es dedicarà enguany a la divulgació i a la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i arreu del món. La 34a edició de La Marató tindrà lloc el pròxim 14 de desembre i mobilitzarà, com cada any tot el país i Igualada no és una excepció.
Algunes entitats i associacions de la ciutat ja han començat a anunciar els seus actes i activitats per recaptar fons per la Marató. El regidor d’entitats, Miquel Vives ha fet una crida a la ciutadania a participar-hi “sigui organitzant actes com a entitats o participant-hi com a ciutadania". Des de la regidoria, ha explicat Vives, "ens posem a disposició de les entitats com sempre per ajudar-los en l’organització i la difusió de qualsevol entitat".
En aquest sentit, Vives ha fet també “un especial esment a Associació contra el càncer d’Igualada i l’Anoia que durant tot l’any organitza activitats per difondre i sensibilitzar i alhora recaptar fons per la investigació i pel dia a dia dels malalts i famílies”. Miquel Vives ha remarcat, entre d’altres la Marxa Contra el càncer de principis d’aquest mes.
Algunes de les entitats que ja han anunciat les seves activitats són l’Ampa de les Escolàpies d'Igualada que faran una Caminada solidària - L’Associació Swing Anoia Swing Jam que prepara l’activitat “Ballem amb La Marató”. El Club Frontennis Igualada prepara “Trobada de Frontennis”. L’escola Ramon Castelltort i Miralda organitza un Concert de Nadal i el Grup de teatre Esbart Igualadí hi participarà amb una activitat especial dels pastorets d'Igualada.
El Consorci Sociosanitari d’Igualada, participarà un any més involucrant-hi els diferents centres com ara els pisos viuB, la residència Pare Vilaseca o el centre de dia Montserrat que, des de fa sis anys, organitza una parada de treballs manuals que els usuaris preparen amb moltes ganes per col·laborar amb la iniciativa.
“Música que alimenta” a l'Ateneu
Igualada Comerç donarà el tret de sortida a les activitats solidàries de La Marató amb una proposta innovadora i plena de sensibilitat: “Música que alimenta”, una conferència-espectacle que fusiona divulgació nutricional i música en directe.
L’acte, que començarà a 2/4 de 9 del vespre, comptarà amb la participació de la doctora Magda Carles, especialista en nutrició, i del violinista Stanislav Stepanek, que oferiran una experiència única on coneixement i emoció van de bracet. A través d’un maridatge de nutrició, música de violí i piano, el públic podrà descobrir com cuidar-se millor mentre gaudeix d’una posada en escena íntima i inspiradora, especialment adequada per aquestes dates.
