L'Ajuntament d'Igualada diu que ha fet tot el que ha pogut per donar habitatge a una dona sense recursos
La regidora Sandra De la Iglesia acusa Poble Actiu de mentir en aquest afer i afirma que "no permetrà" que es menystingui el personal de serveis socials
La regidora d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada, Sandra de la Iglesia, afirma que la persona que aquesta setmana es va quedar sense sostre on dormir a Igualada va arribar a la ciutat el juliol de 2025 sense suport familiar i des d'aleshores, els serveis socials han intentat oferir-li "tot tipus d'ajut". "Aquest ajuntament no permetrà que es qüestioni la feina de les tècniques i els tècnics del departament d’Acció Social”, ha assegurat en resposta als grups i col·lectius que s'han mostrat crítics amb l'acompanyament que s'ha fet d'aquesta persona. Dilluns, en una concentració davant de l'Ajuntament, una quarentena de ciutadans van lamentar que una dona quedés sense lloc per dormir després que la fessin fora de l'Albert de cal Maco i s'acusava el govern local de no haver fet prou.
De La Iglesia ha afirmat amb rotunditat que “sempre es fa una feina impecable i un estudi exhaustiu de cada cas, sempre que la persona ho permeti”. En relació amb la situació concreta, De la Iglesia ha insistit que “s’han activat totes les ajudes i tots els suports que podem donar i de què disposem”. La regidora ha remarcat que no pot entrar en detalls del cas per respecte al dret a la intimitat, la protecció de dades i la sensibilitat de la informació però tot i això, ha volgut subratllar un element essencial: “Aquesta persona, si vol, té garantit des del primer moment el fet de no estar al carrer”.
De La Iglesia ha recordat que la Regidoria d’Acció Social “sempre ha tingut les portes obertes per a persones i entitats”, i que habitualment es treballa de manera coordinada quan es trasllada una situació de vulnerabilitat. “En molts altres casos, entitats i col·lectius han vingut, ens han preguntat i els hem informat de la casuística i de les accions que estàvem portant a terme”, ha explicat. “Aquesta vegada, però, no ha estat així”, ha afegit.
Crítica a Poble Actiu
En la seva intervenció, la regidora ha fet una crítica directa a l’actuació del grup municipal Poble Actiu, a qui acusa de “difondre mentides sense contrastar ni parlar amb l’Ajuntament”. Ha qualificat aquesta actitud de “totalment reprovable” i ha denunciat l’ús de casos de persones vulnerables “per fer mal polític”. “No tolerarem que es jugui amb el patiment de les persones per obtenir rèdit polític”, ha afirmat.
En resposta a preguntes dels periodistes, De La Iglesia ha aclarit que Serveis Socials no prescriu estades a l'alberg de Cal Maco, i que aquest recurs no forma part del circuit d’allotjaments gestionats pel departament d’Acció Social: “Els serveis socials no prescriuen Cal Maco. Les estades que gestionem no són a Cal Maco”.
La regidora ha reiterat que no pot aportar més informació sobre el cas concret, però ha insistit que el departament ha actuat “de manera rigorosa, responsable i atenent totes les necessitats detectades”.
