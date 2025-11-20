Detenen dos homes per cultivar unes 400 plantes de marihuana en una casa de Cabrera d'Anoia
A l'interior, hi havia una complexa instal·lació amb pantalles de llum, ventiladors, filtres d’olor, aire condicionat i extractors d’aire
Els arrestats, de 72 i 24 anys, passaran a disposició del Jutjat d'Igualada durant aquest dijous
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 72 i 24 anys, per cultivar prop de 400 plantes de marihuana a l'interior d'una casa de Cabrera d'Anoia. Els arrestos es van efectuar el passat dimarts 18 de novembre, després que el cos iniciés una investigació davant la sospita que hi havia una plantació il·legal. A més, van adonar-se que havien manipulat el subministrament elèctric per tenir cura del cultiu. Els dos homes van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric i avui, dijous, passaran a disposició judicial.
Va ser a mitjan octubre quan els agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana a la casa. Després de diverses setmanes d'investigació, van detectar indicis compatibles amb l’existència d’un cultiu interior intensiu de marihuana i, el matí del passat 18 de novembre, s'hi va fer una entrada i perquisició judicial.
A l’interior es van trobar dues estances dedicades al cultiu, amb un total de 398 plantes, i una tercera estança on hi havia una safata amb 61 plantes de planter de marihuana. També hi havia una complexa instal·lació amb pantalles de llum, ventiladors, filtres d’olor, aire condicionat i extractors d’aire. A més, el subministrament elèctric estava manipulat.
En l’entrada al domicili els agents van localitzar un home que va quedar detingut per un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. A la tarda, es va detenir una segona persona a Igualada que també estava relacionada amb el cultiu. Ambdós detinguts passaran les pròximes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes