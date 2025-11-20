Estudiants de Medicina de la UdL demanen "garanties per escrit" sobre el trasllat d'alumnes al campus d'Igualada
Exigeixen que la marxa cap al campus de l'Anoia sigui "voluntària" i un pla de qualitat docent per garantir la igualtat d'oportunitats
ACN / Regió7
Estudiants de Medicina de la UdL han aturat l'activitat acadèmica com acció de protesta per demanar "garanties per escrit" sobre el trasllat d'alumnes a la nova unitat docent del campus d'Igualada. L'espai entrarà en funcionament l'any vinent amb una capacitat d'acollida de 75 estudiants de quart, cinquè i sisè i els alumnes a la ciutat de Lleida temen que s'hagin de traslladar a l'Anoia per acabar els estudis. Per això, l'alumnat demana un compromís "real" perquè el trasllat sigui "voluntari" i un pla de qualitat docent per garantir la igualtat d'oportunitats. "No ens oposem a la nova unitat docent. Demanem que el trasllat es faci en condicions", ha dit el president del Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Medicina, Antonio Moral.
El Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Medicina ha manifestat el seu posicionament "ferm" en contra d'un trasllat "precipitat". Per això, l'alumnat reclama que se'ls informi dels criteris a seguir a l'hora de fer el trasllat i que els estudiants tinguin veu per decidir si continuen el curs a la capital del Segrià o no, en el moment de matricular-se de cara el curs vinent.
Així mateix, Moral assegura que encara no tenen constància de cap professor acreditat al campus d'Igualada. Per tot plegat, el president del Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Medicina conclou que a hores d'ara "hi ha moltes coses pendents de valorar" i ha exigit que "no s'imposin criteris polítics davant les necessitats reals dels estudiants".
Preguntat per quin dels cursos aniria millor per iniciar el trasllat, Moral ha reconegut que "començar pel primer curs aniria una mica millor per descongestionar les aules d'estudiants, a condició que es garanteixi la mateixa qualitat de formació que a Lleida", ha conclòs.
Fonts de la UdL han declarat a Regió7 que la degana i el rector ja els han dit als estudiants que no s'obligarà a ningú a anar a Igualada a estudiar medicina, les 20 places s'ompliran fàcilment amb alumnat que vulgui venir voluntàriament (de la mateixa comarca o altres zones properes o que tinguin interès a fer un canvi d'ubicació).
Segons aquestes mateixes fonts "un cop els estudis ja estiguin en marxa a Igualada a la prescripció ja s'oferirà l'opció de venir. Però els estudiants actuals ho podran decidir voluntàriament quan arribi el moment, i a ningú se li canviarà la ubicació sense que ho vulgui".
En el marc de l'aturada acadèmia, no s'ha dut a terme cap activitat avaluativa ni cap seminari obligatori. Tot i això, l'activitat docent s'ha mantingut "sense que això perjudiqui els alumnes en les seves notes", segons Moral, qui també ha assenyalat que "han estat molts els estudiants que no han anat a classe per protestar davant la situació".
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener