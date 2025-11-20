Metges de Calaf i Manresa van a Malawi per organitzar un sistema d'atenció a la població
Professionals de l’EAP Sagrada Família de Manresa i del CAP Calaf són a l’Àfrica per realitzar un cribratge de salut conjuntament amb professionals locals entre el 13 al 27 de novembre,
Professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central que treballen en centre de Manresa i Calaf participen aquests dies en una acció a Benga Parish MCSPA, a Malawi, per mostrar una nova organització de la feina que els permeti prestar una millor atenció a la població. En aquesta zona hi ha un nivell de pobresa extrema, un dels pitjors del món, on la supervivència mitjana no supera els 65 anys.
A Malawi hi ha un equip d’onze professionals sanitaris de l’Associació Cooperamalawi, sis dels quals pertanyen a l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Calaf i a l’EAP Sagrada Família de Manresa de l’ICS. Hi són des del 13 de novembre i fins al 27 d'aquest mateix mes. L’Associació està impulsada per la metgessa de família i actual directora del CAP Calaf, Aurora Garriga. L'entitat treballa per implantar un sistema de cribratge de salut comunitària en una població de 20.000 habitants, que actualment només compta amb una infermera i un oficial clínic com a referents de salut.
Garriga va viatjar a la zona el 2023 i va fer una prospecció de les necessitats sanitàries de la població. A partir d’aquí, va fundar l’entitat i, juntament amb els altres professionals, van poder definir els reptes i les tasques d’aquesta primera estada a Malawi com a associació.
L’objectiu principal és dur a terme un cribratge de salut comunitària conjuntament amb els professionals locals, per poder identificar les patologies més prevalents segons l’edat i el gènere dels pacients, conèixer els tractaments locals i compartir coneixements sobre com tractar les malalties no transmissible que presentin. Alhora, també treballen en grups comunitaris amb dones per estudiar la ingesta d’àcid fòlic durant l’embaràs i fer diagnòstics i tractaments mèdics amb proves com ara anàlisis de sang, electrocardiogrames i espirometries. Igualment, imparteixen formació sanitària i sobre l’ús d’equipament mèdic, i impulsen un programa de salut escolar per a alumnes d’educació primària i secundària.
Les dades recollides durant l’estada es registraran als carnets de salut individual i es compartiran amb les autoritats sanitàries del país per facilitar la implantació de projectes adaptats a les necessitats reals de la població.
Els professionals de l’ICS que participen en aquesta iniciativa destaquen que “la formació rebuda al nostre país ha de posar-se també al servei de comunitats que la necessiten, alhora que es genera un intercanvi de coneixement mutu amb els professionals locals”, segons han explicat fonts del grup.
La idea de futur és que els integrants de l’Associació Cooperamalawi puguin viatjar a Benga un o dos cops l’any per realitzar les consultes i intervencions sanitàries que calguin.
Aquesta acció solidària destaca pel compromís social i humanitari dels professionals de la salut, que van més enllà de la seva tasca assistencial per contribuir a la millora de la salut global.
