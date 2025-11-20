Tercer any consecutiu sense calefacció a l’Institut Joan Mercader: l’AFA impulsa una mobilització i estudia accions legals
Les famílies reclamen una actuació urgent i estudien accions legals; el Departament assegura que el projecte està en marxa, amb la tercera fase prevista el 2026
L’Institut Joan Mercader d’Igualada encadena el tercer curs consecutiu amb problemes greus de calefacció mentre la ciutat es desperta a primera hora del matí amb mínimes de 1-2 °C – per exemple avui, la temperatura ha arribat fins als 2 °C. Aquesta situació que l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) qualifica d’“inadmissible” afecta directament el benestar de més de 700 alumnes. Ja el gener passat, en plena onada de fred, diverses aules no arribaven als 17 °C mínims exigits per normativa, i l’escenari s’ha repetit aquest curs.
Segons ha comunicat l’AFA, la manca de calefacció “vulnera les condicions bàsiques de benestar i aprenentatge” i dificulta “de manera inadmissible” la tasca docent. Davant la cronificació del problema, les famílies han iniciat consultes jurídiques per valorar una possible reclamació patrimonial i han convocat una mobilització el pròxim 24 de novembre, a les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, coincidint amb el Ple municipal en què es debatrà una moció relacionada amb el cas. L’entitat fa una crida a “omplir la plaça” per visibilitzar el malestar creixent de la comunitat educativa i exigir una actuació immediata.
L’AFA estudia accions legals i denuncia una resposta insuficient
En el seu comunicat públic, l’AFA assenyala que el Departament d’Educació només ha previst una reparació parcial limitada a la planta baixa, fet que deixaria “aproximadament un 50% dels espais sense calefacció”. L’associació considera aquesta mesura “totalment insuficient i inadequada”, especialment després de tres cursos consecutius de queixes i mesures provisionals.
Les famílies recorden que, el gener passat, l’institut ja funcionava amb calefactors elèctrics i amb aules fredes, i lamenten que mesos després “la situació continua sense una solució adequada”. Denuncien que l’alumnat i el professorat “estan suportant una situació anòmala i evitable” que afecta directament el dret a una educació en condicions dignes.
Educació defensa que la reforma avança en tres fases
En declaracions a aquest mitjà, el Departament d’Educació assegura que la reforma del sistema de calefacció avança segons el calendari previst i que es tracta d’una actuació estructural complexa que s’està resolent “per fases”. Segons expliquen, una primera fase ja va quedar executada fa mesos, garantint el subministrament de calor a la zona més propera a la caldera; actualment s’està treballant a l’ala sud en el marc de la segona fase, i la tercera i última fase està programada per al RAM de 2026, la dotació anual destinada a obres de reforma, ampliació i millora dels centres educatius.
Mentre no es completa la intervenció, el Departament recorda que ja el darrer hivern es van instal·lar radiadors i convectors a les parts de l’institut que no disposen de calefacció central per assegurar una mínima confortabilitat. També confirma que els Serveis Territorials s’han reunit amb l’AFA per explicar-los l’estat del projecte i que l’Ajuntament ha estat informat “en tot moment” de l’evolució de les obres.
