Justícia preveu una nova unitat judicial a Igualada per reduir la sobrecàrrega als jutjats
El conseller Espadaler anuncia que el Govern estudia crear una unitat d’instrucció després d’analitzar l’excés de feina als jutjats de la capital de l’Anoia
Justícia estudia una nova unitat judicial per a Igualada, així ho ha confirmat avui el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en una visita a la capital de l'Anoia. Espadaler ha declarat que el govern "és conscient de la sobrecàrrega de feina" i després de l'anàlisi de les dades ha dit que "cal una nova unitat judicial". Això sí, no ha confirmat cap data, "ja veurem si és pel 2026 o pel 2027, però les dades objectives ens demostren que cal una nova unitat judicial d'instrucció", subratllava.
En la seva visita a Igualada Espadaler ha visitat l'ajuntament i ha fet una breu reunió amb l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, per tractar la situació de la justícia a la ciutat i ha signat el llibre de visites amb una dedicatòria. Posteriorment, el conseller de Justícia s’ha desplaçat fins als jutjats de la ciutat per reunir-se amb el president del Tribunal d’Instrucció i analitzar les actuacions necessàries per incorporar la nova unitat judicial als equipaments.
