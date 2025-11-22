Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe queda penjant en un barranc de 8 metres a Capellades

L'únic ocupant del vehicle ha resultat il·lès

Un cotxe dels Mossos senyalitza un accident de trànsit

Un cotxe dels Mossos senyalitza un accident de trànsit / Arxiu

Núria León

Núria León

Els Bombers de la Generalitat han rescatat un home que havia quedat atrapat en el seu cotxe després de bolcar i quedar penjant a la vora d'un barranc d'uns vuit metres. L'avís es va rebre aquest divendres a les 23.13h a Capellades, a la carretera B-224.

La via estava glaçada i el conductor va perdre el control del vehicle i va relliscar. El cotxe va quedar penjant semi bolcat a la borra del barranc i una dotació dels Bombers el van rescatar i el van ajudar a pujar. Va resultar il·lès.

