Mor una noia de 17 anys en un accident de moto al Bruc

La traspassada era l'acompanyant del vehicle de dues rodes

El conductor ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Bellvitge de Barcelona

Un cotxe dels Mossos senyalitza un accident de trànsit

Un cotxe dels Mossos senyalitza un accident de trànsit / Arxiu

Núria León

Manresa

Una noia de 17 anys ha mort en un accident de motocicleta aquest dissabte a la tarda al Bruc, a l'Anoia. L'avís s'ha rebut passades les cinc de la tarda a la carretera A-2, al punt quilomètric 569.

Per causes que encara s’estan investigant, una motocicleta s’ha accidentat. A conseqüència de l’accident, ha mort l’acompanyant del vehicle de dues rodes. Es tracta d’una noia de 17 anys veïna de Santa Coloma de Cervelló. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit crític i l’han traslladat a l’Hospital de Bellvitge.

Arran del sinistre, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima són 132 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, segons dades provisionals. Aquest divendres un veí d'Artés de 55 anys perdia la vida en un accident amb una furgoneta a Avinyó.

