Ramón Vallés, pilot d'Igualada: «Viatgem qualsevol hora i dia de l’any»
El pilot anoienc explica els veritables riscos de la seva professió, anècdotes a bord, horaris extrems i com gestiona els passatgers
Sergi Mas
El més perillós i arriscat del seu ofici és sortir d’un hotel des de Nova York, Buenos Aires, Santiago de Xile, Barcelona... i arribar a l’aeroport. «Estadísticament és el més perillós». Doncs té raó. Aquest és el dia a dia de Ramón Vallés, pilot de línies aèries, nascut a Piera i veí d'Igualada.
El primer vol.
Si rebobinem la pel·lícula de la seva vida, Ramón recorda perfectament el primer vol, i a més amb les paraules següents: «No paris el motor, que ara el pilotaràs tu sol». Va ser la instrucció que li va dir l’instructor una vegada recorregudes les primeres 11 hores de vol després d’aterrar a l’aparcament de l’aeroclub de Sabadell. «Visualment impacta molt, perquè mires a la dreta i l’instructor ja no hi és».
Hi ha un metge a bord?
És la típica pregunta que es repeteix en un avió, sovint més coneguda per pel·lícules del tipus «Aterriza como puedas». Pel que sigui, per una norma no escrita, per mil raons o per cap, en aquests vols amb 300 persones i escaig mai ha tingut un vol sense un metge al passatge: «Sempre n’hi ha un, sempre hi són, i a partir d’aquest moment, Ramón Vallés es posa a disposició del metge per a qualsevol cosa que cregui oportuna si perilla la vida d’un viatger».
Els horaris
Els pilots no tenen horaris assignats i no volen de 9 a 14 h i de 17 a 20 h. «Viatgem qualsevol hora i dia de l’any». És més: s’ha pres més d’una vegada a l’avió el raïm de cap d’any. «A més, com que juguem amb diferències horàries, pots celebrar diverses vegades el cap d’any pilotant un avió».
Problemes al passatge
En això Ramón és autènticament taxatiu, perquè de cap manera es pot consentir que només una tripulació auxiliar faci front al mal comportament d’un passatger: els 300 passatgers que veuen que l’avió corre perill per culpa d’un irresponsable han de ser els primers a dir-li que o es comporta o es comporta.
Subscriu-te per seguir llegint
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- Accident múltiple a la C-55: quatre cotxes implicats en un xoc a Manresa
- Santa Maria de Miralles és el municipi que genera una major facturació per càpita a la província, amb més de 8 milions per habitant
- La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Nova crisi a ERC: dimiteix més de la meitat de la direcció a Barcelona per discrepàncies amb la seva presidenta