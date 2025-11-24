El bosc màgic del Passeig Verdaguer serà l'escenari de l’encesa de llums de Nadal a Igualada
Hi haurà sis escenari i un espectacle interactiu, "Colors per tornar a casa", per fer participar els veïns
Regió7
El bosc màgic del Passeig Verdaguer serà l’escenari de l’encesa de llums divendres vinent, 28 de novembre, a través d’un espectacle interactiu en què el públic, amb uns elements lluminosos, haurà d’ajudar les cuques de llum a encendre tots els llums de Nadal de la ciutat. Al llarg de tot el passeig, 6 escenaris amb 6 cuques de llums a cada un d’ells, representaran simultàniament la història “Colors per tornar a casa” on la cuca Fulgurina, que ja vam conèixer l’any passat, tornarà a ser un dels personatges destacats, però coneixerem també noves cuques de llum.
Fonts municipals han explicat que "per a poder gaudir al màxim de l’espectacle, i evitar aglomeracions que limitin el visionat de la història, es recomana distribuir-se pels diferents trams de passeig, en funció del domicili i del barri on es visqui".
El material per a participar a l’encesa es repartirà a partir de les 19h en unes carpes habilitades a l’entorn de cada un dels escenaris a la vorera central del passeig. També es podrà recollir en diversos comerços del passeig a partir de les 17h de la tarda o en actes que organitzen aquella mateixa tarda les associacions de veïns a diferents barris.
Els barris es bolquen en l’encesa
Com ja va passar l’any passat, diversos barris organitzen prèviament a l’encesa xocolatades al carrer per als veïns i serà en aquestes activitats on ja repartiran també els globus i les llumetes per anar després, plegats, cap al tram de passeig que els correspon.
Així es faran activitats en diversos barris com per exemple el Poble Sec, Les ComesII, Fàtima, Set Camins, les Flors o Sant Crist.
