Igualada celebra l’entrega de premis de l’Slow Shopping, una iniciativa per dinamitzar el comerç
Jordi Marcè, regidor de Dinamització Econòmica d'Igualada destaca que l'Slow Shopping consolida el comerç de proximitat i ofereix iniciatives que valoren el talent i l'esforç del sector comercial
L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada ha celebrat aquesta setmana l’acte de lliurament dels premis a les persones guanyadores del sorteig de l’Slow Shopping i dona per tancada una edició més. Una iniciativa que, un cop més, ha tingut com a objectiu dinamitzar el comerç de proximitat i valorar la diversitat i qualitat dels establiments de la ciutat.
Durant l’acte, s’han lliurat oficialment els premis a les persones guanyadores d’entre totes aquelles que havien comprat durant els dies de l’slow shopping i havien volgut participar-hi. Enguany, el sorteig posava en joc un conjunt de premis pensats per fomentar l’experiència i la participació cultural a la ciutat: un vol en globus, 10 entrades dobles per al Cinema Ateneu, 10 entrades dobles per al Teatre de l’Aurora i 10 entrades dobles per als Pastorets d’Igualada. L’acte va servir per celebrar la seva participació i reconèixer el suport al comerç de proximitat.
Aquesta ha estat la segona edició que s’ha anticipat al Rec.0, aprofitant l’ambient de compra que genera aquest esdeveniment. També ha estat la segona edició sense plànols impresos. Des del mes de maig, l’Slow Shopping compta amb una nova web, consultable fàcilment des del mòbil i que funciona pràcticament com una aplicació. A través d’aquest portal, els usuaris poden consultar totes les ofertes i promocions, filtrar-les per interessos i visualitzar sobre un mapa els establiments participants per planificar millor les seves compres.
Pel que fa a la participació del teixit comercial, aquesta edició ha reunit més de 70 establiments adherits, una xifra especialment positiva tenint en compte que a la primavera en van ser una cinquantena, fet que confirma l’interès del sector en aquesta acció de dinamització.
L’acollida per part del públic també ha estat molt destacada. La web de l’Slow Shopping ha rebut 1.500 visites durant els dies de la campanya, un 36% més que en l’edició de maig. Pel que fa al sorteig de premis, s’hi han registrat 327 participacions, superant àmpliament les 238 de la primavera.
Jordi Marcè, regidor de Dinamització Econòmica, ha destacat que “l’Slow Shopping s’ha consolidat com una eina útil i efectiva per reforçar el comerç de proximitat. Cada edició demostra que la ciutadania respon quan li oferim iniciatives que faciliten la compra i posen en valor el talent i l’esforç del nostre teixit comercial. Continuarem treballant perquè Igualada segueixi sent una ciutat viva, dinàmica i amb un comerç fort”.
