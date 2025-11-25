El Mercat d’Antiguitats i Col·leccionisme tanca el 2025 amb la seva última edició el 30 de novembre
Fira Igualada afegeix la Fira d’Artesania com a complement del Mercat d’Antiguitats, amb productes de proximitat i artesania que s’instal·larà entre els carrers Sant Magí i Santa Caterina
Regió7
El diumenge 30 de novembre, el Passeig Verdaguer acollirà el Mercat d’Antiguitats i Col·leccionisme. Aquesta, serà l'última edició d’enguany, ja que el mes de desembre no se celebra per coincidència amb les festes de Nadal. El mercat, que reuneix 150 expositors d’arreu del país, consolidat com un clàssic mensual a la ciutat, posarà punt final a un any de creixement i novetats.
El Passeig Verdaguer es convertirà en l’aparador del Mercat d’Antiguitats i Col·leccionisme, que ocuparà el tram des del carrer Sant Magí fins al carrer Cardenal Vives, des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia. Aquest 2025, l’organització de Fira Igualada ha afegit la Fira d’Artesania com a complement del Mercat. Aquest espai, format per una dotzena d’artesans, s’instal·larà entre els carrers Sant Magí i Santa Caterina i s’hi podran trobar productes de proximitat, elaboracions manuals i productes d’artesania com bijuteria, ceràmica, peces de fusta o tèxtil per la llar.
A les portes de l’última edició del 2025, Fira Igualada fa una valoració molt positiva de la nova iniciativa “L’objecte del mes”. Al llarg de l’any, l’entitat ha presentat mensualment a través de les seves xarxes socials un objecte adquirit al mateix mercat, que després s’ha amagat entre les parades i s’ha ofert a la primera persona capaç de localitzar-lo, la proposta ha contribuït a dinamitzar el mercat, incrementar la participació i atraure un públic més jove.
Després de l’aturada de Nadal, tant el Mercat d’Antiguitats com la Fira d’Artesania tornaran a l’activitat coincidint amb l’últim diumenge de cada mes. El gener arribarà amb doble cita del mercat: serà present tant a la tradicional Fira de Reis del 6 de gener com en la seva data habitual, el darrer diumenge del mes de gener: dia 25.
El Mercat d’Antiguitats i Col·leccionisme s’ha convertit ja en una cita mensual imprescindible per tots els amants de les peces úniques, vintage i els objectes amb valor històric.
