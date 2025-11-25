Mig miler de persones es concentren a Igualada per reclamar calefacció digna a l’Institut Joan Mercader
Les famílies exigeixen una actuació immediata i recorden que el centre encadena tres cursos amb incidències greus; Educació manté que el projecte avança per fases
Unes 500 persones —entre famílies, alumnat i professorat de l’Institut Joan Mercader— s’han concentrat aquest dimarts a la tarda davant l’Ajuntament d’Igualada per exigir una solució urgent als problemes de calefacció del centre, que ja encadena el tercer curs consecutiu amb incidències greus. La mobilització, impulsada per l’AFA, ha coincidit amb el Ple municipal en què s’ha debatut una moció sobre el cas.
L’ambient reivindicatiu ha estat visible amb múltiples pancartes, algunes amb missatges com “No volem bufandes, volem escalfor”, “Qualitat és dignitat” o “No volem promeses, volem calefacció”, que han sintetitzat el malestar acumulat de la comunitat educativa. Molts assistents també han portat mantes i gorros per simbolitzar el fred que, expliquen, es pateix a les aules.
Les famílies han denunciat la “situació inadmissible” que viuen els més de 700 alumnes del centre i han reiterat que estudien accions legals per la “vulneració de les condicions bàsiques de benestar i aprenentatge”. Recorden que ja el curs passat diverses classes no assolien els 17 °C mínims exigits i que aquest hivern el problema torna a repetir-se, malgrat les mesures provisionals.
L’AFA critica que el Departament d’Educació només hagi previst, de moment, una reparació parcial que deixaria “prop del 50% de l’edifici sense calefacció central”. Per la seva banda, Educació defensa que el projecte avança en tres fases, amb l’última prevista per al 2026, i recorda que l’hivern passat es van instal·lar radiadors i convectors a les zones més afectades.
La protesta, una de les més nombroses dels darrers anys vinculades al centre, evidencia el malestar creixent i manté la pressió perquè s’acceleri una solució definitiva.
