Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
En l'operatiu de cerca van participar una vintena de dotacions dels Bombers i una seixantena d'efectius
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest matí a l'extraradi de La Llacuna (Anoia), al voltant de les 7 hores, una dona que s’havia perdut aquest dilluns a la tarda mentre buscava bolets a la zona de la Font de Can Fontena, al municipi de Pontons. L’avís es va rebre a les 19.15 hores i va activar un ampli dispositiu de recerca.
En total, una vintena de dotacions i una seixantena d’efectius dels Bombers van participar en l’operatiu, que durant la nit va centrar-se en una recerca intensiva al voltant del domicili de la dona i del darrer punt on havia estat vista. Paral·lelament, es va dur a terme una recerca extensiva per les pistes principals de la zona.
Finalment, la dona ha estat trobada sana i estàlvia en una carretera a la sortida de la Llacuna. En el dispositiu hi van participar unitats especialitzades com els GRAE, el Grup Caní de Recerca, l'Equip de Prevenció Activa Forestal, equips de drons, el Grup Operatiu de Suport i la Unitat Mitjana de Comandament (UCM).
