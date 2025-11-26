Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa ruta a Mont-ral i Capafonts

La sortida es va celebrar el diumenge passat i va reunir 26 persones

La sortida va reunir una vintena d'excursionistes

La sortida va reunir una vintena d'excursionistes / ARXIU PARTICULAR

Regió7

Manresa

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va organitzar el diumenge passat una excursió a Mont-ral i a Capafonts. La sortida va reunir 26 persones que van poder gaudir del paisatge de les muntanyes de Prades i del patrimoni dels pobles de l’entorn.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  2. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  3. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  4. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
  5. La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
  6. Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
  7. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
  8. Aquestes són les empreses que més facturen de Manresa

Rebel·lió als instituts-escola catalans contra l’ordre de fer classe totes les tardes

Rebel·lió als instituts-escola catalans contra l’ordre de fer classe totes les tardes

Prefecte d'Occitània: "el model sanitari transfronterer és el bo, en deu anys s'ha doblat l'atenció als pacients francesos'

Prefecte d'Occitània: "el model sanitari transfronterer és el bo, en deu anys s'ha doblat l'atenció als pacients francesos'

Editorials petites i independents viuen amb il·lusió el seu desembarcament a la FIL: "Suposa una oportunitat de negoci"

Editorials petites i independents viuen amb il·lusió el seu desembarcament a la FIL: "Suposa una oportunitat de negoci"

Troba tots els restaurants catalans distingits a la Guia Michelin 2026

Troba tots els restaurants catalans distingits a la Guia Michelin 2026

La Generalitat construirà vestidors mixtos en els 150 parcs de bombers

La Generalitat construirà vestidors mixtos en els 150 parcs de bombers

López Rupérez insisteix a allargar fins als 18 anys l’educació obligatòria

López Rupérez insisteix a allargar fins als 18 anys l’educació obligatòria

Catalunya i Extremadura coincideixen en l’ús de la IA per reduir la burocràcia

Catalunya i Extremadura coincideixen en l’ús de la IA per reduir la burocràcia

L’escassa inversió en xarxes elèctriques crea una Espanya de dues velocitats

L’escassa inversió en xarxes elèctriques crea una Espanya de dues velocitats
Tracking Pixel Contents