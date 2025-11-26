La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa ruta a Mont-ral i Capafonts
La sortida es va celebrar el diumenge passat i va reunir 26 persones
Regió7
Manresa
La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va organitzar el diumenge passat una excursió a Mont-ral i a Capafonts. La sortida va reunir 26 persones que van poder gaudir del paisatge de les muntanyes de Prades i del patrimoni dels pobles de l’entorn.
