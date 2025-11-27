Economia social | Albert Piñol i Alícia Marina Guerrero Gerent i adjunta a la gerència de la Fundació Àuria
"Àuria ha de ser present a la ciutat i aquesta és una gran oportunitat"
La setmana vinent començaran les obres per rehabilitar l’antic BBVA d’Igualada a la plaça del Rei, que Àuria convertirà en un equipament residencial de 21 places amb un punt d’informació a la planta baixa
En un context de transformacions i noves necessitats socials, Àuria s’ha consolidat com una entitat de referència a l’Anoia. Amb més de mig segle d’història i una forta arrel territorial, l’organització continua ampliant la seva missió: posar les persones al centre, anticipar les necessitats de les famílies i impulsar projectes que generin oportunitats reals. Enguany tenen projectes molt destacats com l’Hivernacle cultural o una nova residència al centre d’Igualada
Com es gestiona una entitat com Àuria en un context amb canvis constants?
El nostre principal avantatge és que estem en un territori on som l'única entitat que pot donar resposta a determinats col·lectius. Una de les claus és el treball en xarxa amb altres actors rellevants del territori i sobretot escoltar el que ens diu la gent. A l’Anoia tothom coneix Àuria i abans d’anar a les administracions públiques, quan hi ha un tema de discapacitat, la gent s’adreça a nosaltres. Per això en molts casos coneixem millor la situació del territori que els representants polítics.
Com feu perquè no es perdi l’ànima del projecte entre tanta institucionalització?
La majoria de serveis que prestem nosaltres són concertats amb l’administració, per tant, la col·laboració és imprescindible. Però nosaltres sempre defensarem una economia social que posi les persones al centre i que prioritzi la gestió democràtica i participativa de l’entitat. La nostra missió social està garantida perquè l’accent més important el posem en les persones i les seves famílies. Si depenguéssim dels números, hauríem de tancar molts serveis perquè són deficitaris. Però els seguim oferint perquè el nostre objectiu és construir futurs millors per a les persones del nostre territori, per això ara ens estem centrant a preveure necessitats futures de les famílies.
El projecte de l’Hivernacle Cultural reforça aquesta previsió de necessitats?
Realment pensem que Àuria ha de ser present a la ciutat i aquesta és una gran oportunitat. Serà un equipament amb dos vessants: la gastronòmica i la cultural. En la primera volem crear una oferta que es basi en productes de proximitat de l’economia social. L’espai de dinamització sociocultural ens servirà per demostrar que la cultura és el software de la nostra societat. Què millor per oferir aquesta cultura que un espai que serà emblemàtic i estarà al cor de la ciutat.
Què implica per a l’entitat la gestió d’aquest projecte?
Un hivernacle és un espai de creixement i de transformació constant. És un lloc on les coses neixen, creixen i floreixen. Això és exactament el que volem que sigui aquest equipament. Un espai on la cultura, la gastronomia, les idees i les oportunitats puguin germinar, arrelar i donar fruits. La gastronomia tindrà ànima pròpia i serà el punt de trobada entre el producte local, la creativitat i l’excel·lència culinària, una combinació que permetrà oferir a tothom una experiència inclusiva de primer nivell. Ens fa molta il·lusió poder oferir aquest projecte a la gent d’Igualada i de fora d’Igualada, perquè volem que tothom s’hi senti benvingut.
Quin impacte real té Àuria a la comarca de l’Anoia?
Ara per ara Àuria disposa de més de 700 treballadors i una base social de 1.500 famílies. M’atreviria a dir que som l’empresa que genera més ocupació de la comarca i tenim una trajectòria de més de cinquanta anys. Per això és tan important per a nosaltres ocupar espais al centre.
Com s’organitza un equip tan gran perquè funcioni?
Tenim la gran sort de tenir professionals amb expertesa, motivació i molt compromesos, el treball en equip és un dels nostres pilars. Hem tingut professionals que s’han quedat per la il·lusió que els fa ser part d’un projecte social com el nostre. Ens organitzem per equips multidisciplinaris.
Quines accions es fan des d’Àuria per cuidar l’equip humà?
Sobretot les oportunitats de creixement personal i professional dins l’organització. El fet que els projectes que fem siguin participatius fa que els nostres treballadors es vulguin implicar més. Per a molts, poder treballar en projectes que tenen un retorn directe a la societat és millor regal que els podríem haver fet.
Hi ha algun altre projecte destacat en marxa?
De fet, sí. Estem molt contents d’anunciar que la setmana que ve o l’altra es començaran les obres per rehabilitar l'antiga Bankia - Caja Madrid de la plaça del Rei, un edifici emblemàtic per a Igualada, per convertir-lo en un equipament residencial de 21 places al centre de la ciutat. A més, a la planta baixa hi haurà un punt d’informació d’Àuria perquè el nostre objectiu és que tota la ciutadania conegui quines necessitats podem satisfer, volem ser a prop de la gent.
D’on sorgeix aquesta iniciativa?
Tenim una sèrie de famílies que demanaven aquest equipament des de fa anys i ara gràcies al suport de la Generalitat disposem dels fons per començar les obres. Està previst que l’espai es pugui inaugurar a finals del 2026 o a principis del 27.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
- Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill