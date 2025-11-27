Calaf recorda la figura del mestre republicà Emili Sangenís
L'educador va tenir un gran impacte en la mainada de Calaf entre els primers anys del segle XX i l'esclat de la Guerra del 36
Calaf retrà homenatge al mestre republicà Emili Sangenís i Osó, que va dedicar unes dècades a l'ensenyament a la població, fins que les conseqüències de la Guerra del 36 li van fer canviar la vida personal i la feina. L'homenatge es du a terme dissabte, 29 de novembre, i el primer acte comença a les 4 de la tarda.
Sangení va néixer a Tarragona el 25 de maig de 1883, va estudiar per ser mestre a la seva ciutat natal i el 1908 va assumir la plaça de mestre de l’escola unitària de nens de Calaf. Sangenís va treballar durant dècades al poble, defensant la qualitat educativa i les condicions de l’escola, fins que la Guerra Civil.
L'Ajuntament de Calaf ha considerat que calia recuperar la figura del mestre Sangenís, per donar a conèixer la seva faceta no només com a docent, sinó també com a part del patrimoni republicà i pedagògic de la vila, i "obrir un espai de reflexió sobre la memòria, l’educació i la transmissió dels valors", segons han explicat els responsables de la recuperació de la seva figura.
A les 4 de la tarda s'inaugurarà la plaça Emili Sangenís i Osó (al costat de la plaça de les Eres). Tot seguit hi haurà un recorregut musical amb temes de la República, a càrrec de Ramon Redorta, en un trajecte que acabarà al Casino de Calaf. Ja l'interior del teatre, Josep Maria Solà farà un perfil biogràfic de "El mestre Emili Sangenís". I a les 6 de la tarda es podrà assistir a la representació teatral de “La Primera”, que van escriure David Pintó i Joan Valentí. El primer n'ha estat el director, mentre que Valentí n'és també l'actor. "La Primera" és una recuperació de la figura d'una republicana de l'Anoia, Natividad Yarza, que va ser la primera dona alcaldessa al país.
