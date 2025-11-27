Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles

Detenen un home de 44 anys com a presumpte autor

Vista general de la complexa instal·lació amb les plantes de marihuana d'un metre i mig

Vista general de la complexa instal·lació amb les plantes de marihuana d'un metre i mig / Mossos d'Esquadra

ACN

Santa Maria de Miralles

 Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i frau de fluid elèctric. Les investigacions van començar a finals d'agost, quan els mossos van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una masia de Santa Maria de Miralles (Anoia). Van detectar indicis d'un cultiu interior, però també van esbrinar que la llum estava manipulada, cosa que suposava un important risc d'incendi per a la zona. Aquesta situació va accelerar el desmantellament el passat dilluns 24 de novembre. Els mossos van localitzar dues estances dedicades al cultiu de marihuana, on hi havia 524 plantes d'un metre i mig.

Els agents també van descobrir una complexa instal·lació amb 50 panells led, 20 ventiladors, dos filtres d'olor, quatre unitats d'aire condicionat, filtres d'ozó, compressors d'aire condicionat i deshumidificadors.

També es va denunciar l'home per tenir 24 ocells fringíl·lids i una xarxa japonesa. A Catalunya està prohibit la captura i el comerç d’ocells fringíl·lids, així com l’ús de mètodes de captura massius i no selectius com el vesc i les xarxes japoneses.

El detingut va passar dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.

TEMES

