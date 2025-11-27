25-N | Violències masclistes
Eva Piquer obre el cicle “A foc lent” a Igualada amb un relat cru sobre la difamació i el silenci
La proposta de Dones amb Empenta s'emmarca al voltant del 25-N i combina literatura, denúncia i memòria feminista
El cicle continuarà avui, 27 de novembre, amb Gemma Pasqual a l’Ateneu Igualadí
Dones amb Empenta ha inaugurat la segona edició del cicle d’hivern “A foc lent” amb una conversa intensa i imprescindible protagonitzada per l’escriptora Eva Piquer al Local del Barri de Xauxa el passat 20 de novembre. L’autora hi va presentar Difamació. Autòpsia d’un escarni classista, misogin i cruel, un assaig que dissecciona les violències simbòliques que va patir ara fa deu anys i que encara ressonen en el debat feminista actual.
El públic va omplir la sala per escoltar un testimoni que combina relat personal, anàlisi social i crítica feminista. L’acte va evidenciar la vigència d’un fenomen, la difamació pública, que afecta sobretot dones i que sovint queda invisibilitzat en l’àmbit mediàtic i digital. Piquer va descriure el llibre com “el més polític que faré mai” i va admetre que és una obra que “no hagués volgut escriure mai”, però que necessitava afrontar “per salut mental”.
Trencar el silenci
L’autora va relatar la crueltat d’aquell escarni, amplificada pel moment vital en què el va patir, i va denunciar l’ús d’estratègies misògines i classistes que van deshumanitzar-la. “Em va quedar la moral minada —va explicar—, vaig entrar en una espiral de silenci i em vaig sentir molt sola, sense defenses públiques i amb una càrrega emocional que va afectar tota la meva família".
L’acte forma part de l’aposta de Dones amb Empenta per teixir complicitats feministes amb entitats del territori. L’edició d’enguany compta amb la complicitat del Local del Barri de Xauxa, l’Ateneu Igualadí i la llibreria Llegim, reforçant la xarxa cultural i comunitària al voltant del 25-N.
El cicle continuarà el 27 de novembre amb una conversa entre l’escriptora Gemma Pasqual i Escrivà, autora de Torturades. Via Laietana, 43, i Pilar Rebaque Mas, advocada i testimoni del llibre. L’obra reconstrueix —a través de la veu de vint-i-dues dones represaliades entre 1941 i 2019— què va passar dins la temuda comissaria de Via Laietana i reivindica la necessitat de recuperar aquesta memòria de terror policial des de la mirada femenina. L’acte se celebrarà a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí (Sant Pau, 9) a les 19 h.
