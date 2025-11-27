Grup Bassols incorpora Omoda i Jaecoo a l’oferta de cotxes a l’Anoia
La presentació dels nous models va aplegar més de 130 persones al concessionari igualadí
ls amants del motor tindran dues marques noves per triar gràcies a la incorporació d’Omoda i Jaecoo a Grup Bassols. La setmana passada es va fer un acte de presentació dels models Omoda 5 SHS-H i Jaecoo 5 que va collir més de 130 persones al concessionari igualadí. L’acte va comptar amb la presència d’Alberto Sánchez, responsable de tècnica d’Omoda i Jaecoo en l’àmbit estatal.
A banda de les presentacions que estaven previstes, els inscrits a l’acte van descobrir una novetat que va despertar el seu interès: l’Omoda 9 Black Matte Edition. Una versió especial d’aquest model presentada per primera vegada en l’acabat negre mat, que anticipa la campanya de Black Friday amb un gran impacte visual.
Javier Sanchís, director de màrqueting de Grup Bassols, va explicar que les incorporacions "són dues marques que tenen molt el nostre perfil de donar un servei excel·lent i estar pendent del client, tot amb unes característiques econòmiques que siguin accessibles".
De cara al futur el director de màrqueting del concessionari detallava que des de Grup Bassols, centre molt arrelat a Igualada, "esperem que el camí que comencem avui tingui molt recorregut, ja no només a Igualada, també en el desenvolupament de la marca arreu del territori espanyol".
