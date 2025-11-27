Junts d'Igualada reclama al govern que resolgui la manca de calefacció de l'institut Mercader
El grup polític porta la queixa al Parlament poques hores després que més de 500 persones es manifestessin a la porta de l'Ajuntament que govern Junts x Igualada
El grup de Junts al Parlament demana al departament d'Educació que resolgui de manera definitiva els problemes de la calefacció de l'institut Joan Mercader d'Igualda, que té una bona part de les aules senes calefacció. El problema està sense resoldre -programat, segons el departament- des de fa tres cursos. Els problemes actuals van provocar una concentració dimarts al vespre de més de 500 persones a les portes de l'Ajuntament d'Igualada, que govern Junts x Igualada, per reclamar una solució. La diputada de Junts, Montse Ortiz, ha registrat noves preguntes al Parlament adreçades al departament d’Educació perquè la conselleria exposi com i quan resoldrà el problema. Avui, per exemple, amb temperatures per sota del 0ºC a l'exterior, a l'interior de les aules sense calefacció es fa difícil l'ensenyament.
Ortiz recorda que el mes de gener de 2025 el grup parlamentari ja va preguntar al Govern per la revisió i reparació de la calefacció del centre, que no funcionava correctament i generava greus incidències al dia a dia del professorat i de l’alumnat. “No és acceptable que, gairebé un any després de les primeres queixes, els alumnes de l’IES Joan Mercader continuïn passant fred a les aules”, assenyala la diputada, que reclama “respostes clares i solucions immediates”.
Davant aquesta situació, Junts demana al Departament que concreti en quina fase es troba actualment el tràmit de renovació de la instal·lació de calefacció de l’IES Joan Mercader; quin calendari preveu el Departament per a la redacció del projecte tècnic, la licitació de les obres i l’execució final de la renovació; i quines mesures immediates adoptarà per garantir una temperatura adient al centre mentre no es du a terme la renovació integral de la instal·lació.
“Els centres educatius han de ser espais segurs i confortables; no podem normalitzar que alumnes i docents hagin d’aguantar classes amb abrics per manca de previsió i de gestió del Govern”, afirma Ortiz, que insisteix que el Departament d’Educació ha “d’assumir responsabilitats, accelerar els tràmits i garantir, des d’avui mateix, unes condicions dignes d’aprenentatge a l’IES Joan Mercader”.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
- Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill