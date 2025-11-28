4DHealth: una dècada de formació de sanitaris amb experiències simulades
La institució igualadina va marcar un precedent quan es va convertir l’únic de tot Europa que es podia fer una pràctica mèdica i assistencial en un espai real, deu anys després contínua sent referència
Un centre de simulació en un espai real per aprendre com actuar en un hospital, aquesta era la idea que va germinar en el projecte 4DHealth fa una dècada a la capital de l’Anoia. Ara els seus impulsors, el doctor Enric Macarulla i l’aleshores regidora de Dinamització Econòmica, Comerç i Turisme d’Igualada, Àngels Chacón; es miren el projecte des de la perspectiva de l’actualitat i s’adonen de com d’innovadora va ser la seva proposta, ja que quan es va inaugurar el 4DHealth era l’únic centre d’Europa que podia presumir de ser un centre de simulacions en un espai real.
Durant aquesta dècada, el 4DHealth ha rebut més de 15.000 participants, entre estudiants, professionals en actiu i equips de treball de diferents àmbits de la salut. Aquests deu anys han servit per consolidar el centre com un model de formació pràctica i col·laborativa que reprodueix amb fidelitat tots els escenaris d’un entorn hospitalari, d’atenció primària i d’emergències sanitàries.
El 4DHealth va permetre transformar l’antic hospital que estava en desús en una infraestructura singular de més de 3.000 metres quadrats, equipada amb tecnologia d’última generació i adaptada per a la formació en simulació d’alta fidelitat.
Un model evolutiu
Des dels seus inicis, el centre combina formació, innovació i recerca aplicada, i treballa en estreta col·laboració amb institucions públiques, universitats, hospitals i empreses del sector. La seva missió és clara: reduir errors clínics, reforçar les competències dels professionals i enfortir el sistema de salut català.
En un reportatge publicat el 2 de maig del 2015 en aquest diari sobre l’obertura del nou centre a la capital de la comarca de l’Anoia, Chacón va declarar que "volem ser un espai per a la innovació que tingui a veure amb tot el que estigui relacionat amb la seguretat del pacient". Una dècada després, en l’acte de celebració del 10è aniversari del 4DHealth el passat 11 de novembre, Chacón va demostrar que continua apostant pel creixement del model i la seva expansió: "té moltes possibilitats, és una joia que Igualada no coneix prou. És un projecte que exigeix tenir la mirada llarga i ambiciosa, que ens permeti ser generosos amb el 4DHealth".
Tanmateix, en la celebració dels deu anys del 4DHealth, la mateixa Chacón va admetre que "va ser un projecte que va costar d’arrancar i d’explicar, ja que no es tenia prou consciència de la importància de la simulació en l’àmbit formatiu de la salut". Justament per aquestes complicacions als inicis és que Chacón pensa en el 4DHealth com en "el projecte més important de la meva vida".
Tant ella com Macarulla com Frank Espinar, actual director del centre, van coincidir a apuntar que la metodologia i els currículums de les formacions relacionades amb l’àmbit sanitari haurien d’incloure més pràctiques en centres de simulació i menys teoria per tal que els alumnes tinguin els coneixements de com actuar en determinades situacions abans de trobar-s’hi a la vida real.
Mirada al futur
Els responsables actuals del projecte 4DHealth el volen impulsar a noves dimensions en part per tenir l’oportunitat de signar acords de col·laboració amb institucions com l’Hospital d’Igualada.
Fa deu anys va començar l’espurna d’un foc que encara crema amb un projecte que, com ja es va dir el dia de la inauguració de l’espai «nosaltres no volem ser un centre de simulació, volem complementar altres centres d’excel·lència en sanitat». Dit i fet.
