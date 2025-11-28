Anava a visitar-se a l'Hospital d'Igualada i acaba arrestat: tenia vigent una ordre de cerca i detenció
L'home de 38 anys estava buscat per un robatori amb violència i intimidació comès a Barcelona
Anava a visitar-se a l'Hospital d'Igualada i acaba arrestat. Els fets van tenir lloc la matinada del passat divendres, dia 21 de novembre, quan es va identificar un home de 38 anys que tenia vigent una ordre de cerca i detenció per un robatori amb violència i intimidació comès a Barcelona.
De seguida, els agents de la Policia Local es van desplaçar a l'hospital per detenir-lo i el van posar a disposició dels Mossos d'Esquadra, que se'n van fer càrrec fins que el van dur al jutjat perquè declarés.
