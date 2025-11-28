Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Anava a visitar-se a l'Hospital d'Igualada i acaba arrestat: tenia vigent una ordre de cerca i detenció

L'home de 38 anys estava buscat per un robatori amb violència i intimidació comès a Barcelona

La detenció es va efectuar la matinada del divendres 21 de novembre

La detenció es va efectuar la matinada del divendres 21 de novembre / Policia Local d'Igualada

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Anava a visitar-se a l'Hospital d'Igualada i acaba arrestat. Els fets van tenir lloc la matinada del passat divendres, dia 21 de novembre, quan es va identificar un home de 38 anys que tenia vigent una ordre de cerca i detenció per un robatori amb violència i intimidació comès a Barcelona.

De seguida, els agents de la Policia Local es van desplaçar a l'hospital per detenir-lo i el van posar a disposició dels Mossos d'Esquadra, que se'n van fer càrrec fins que el van dur al jutjat perquè declarés.

