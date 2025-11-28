Igualada encèn els llums de Nadal davant centenars de famílies
Al passeig Verdaguer, en sis escenaris, es va situar l'espectacle i a la plaça de l'Ajuntament hi va haver la novetat amb l'encesa d'un cel estelat
El passeig Verdaguer d'Igualada és aquests dies un bosc màgic. I l'Ajuntament, com ja va fer l'any passat, ha decidit fer-hi l'encesa. Fer moure l'interruptor vestit en un espectacle, adreçat principalment als infants, és un model d'èxit. L'acte de l'encesa és un primer moment d'il·lusió nadalenca, un primer espai perquè la ciutat senti com els oh! d'admiració recorren la pell dels seus ciutadans.
Al passeig Verdaguer s'hi han muntat sis escenaris amb la voluntat de repartir una més el públic assistent i evitar aglomeracions. Han funcionat els sis escenaris on hi ha hagut una representació amb una veu en off que ha anat conduint l'acte. Unes cuques de llum ajudaven amb la seva il·luminació a guiar un núvol a cada escenari. S'ha explicat un conte que els nens seguien amb uns globus amb leds al seu interior, que feien moure segons el relat de les cuques de llum. Finalment, s'ha fet un compte enrere col·lectiu i just després del 0 hi ha hagut l'esclat de llum de tot el passeig Verdaguer. Els leds emboliquen les branques dels arbres.
La llarga avinguda Verdaguer ha estat el centre de l'encesa, però també han tingut protagonisme alguns dels carrers adjacents i la plaça de l'Ajuntament, que aquest any estrena un cel estelat. Tota la plaça està coberta amb un mantell d'estels.
Com ja va passar l’any passat, diversos barris han organitzat prèviament a l’encesa xocolatades al carrer per als veïns.
