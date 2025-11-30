ERC de Piera demana la renúncia d'un regidor de Junts que els va amenaçar amb el puny alçat
Els republicans denuncien que després del ple del 26 de novembre, un grup de veïns es van adreçar a la seva portaveu i que el regidor Jordi Pau la va amenaçar i insultar amb el puny alçat
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Piera considera inacceptable les amenaces rebudes en un ple per un regidor de Junts, Jordi Pau, i en demana la dimissió. Els republicans han explicat aquest diumenge en un comunicat que "en acabar la sessió ordinària del ple municipal un grup de persones van increpar i insultar als regidors i regidores del nostre grup municipal, amb una fixació especial cap a la nostra portaveu, cap de llista i primera tinent d’alcalde, la regidora Neus Núñez. En aquest moment, el senyor regidor de Junts per Piera, Jordi Pau, s’hi va abraonar amb el puny alçat i li va proferir greus insults".
Posteriorment als fets, tant el cap de llista de Junts, Josep Llopart, com el mateix regidor implicat en els fets i altres veïns concentrats van fer arribar les seves disculpes als republicans, però aquests no ho consideren suficient "davant la gravetat dels fets".
El grup d'ERC assegura que arran d'aquesta situació de tensió, la portaveu del seu grup i primera tinent d'alcalde, va patir un atac d'angoixa i va requerir assistència mèdica. Els republicans fan una crida a la resta de formacions a rebaixa el nivell de tensió política que es viu al municipi per evitar nous incidents.
En un comunicat, els republicans argumenten que "els nostres regidors i regidores es deuen al municipi que els ha escollit democràticament i com a tal han de poder exercir el càrrec de govern que els hi ha estat encomanada. La intimidació, amenaça o qualsevol altra forma de pressió violenta és un atac a la legítima acció de govern en un sistema democràtic".
Reclamen que el regidor Jordi Pau faci una disculpa pública en el pròxim ple municipal del mes de gener i que presenti la renúncia a l’acta de regidor perquè consideren que no hauria de continuar entre els membres del plenari de Piera.
El Grup Municipal d’ERC Piera, "rebutja contundentment" els fets i anuncia que trenca relacions temporalment amb Junts, una ruptura que condiciona a la renúncia del regidor.
El grup municipal d’ERC Piera considera que "aquestes actituds són intolerables i traspassen totes les línies vermelles del que comporta la vida política en democràcia. Les discrepàncies polítiques són absolutament normals, però no justifiquen reaccions com les produïdes el dia 26".
