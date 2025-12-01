Així serà l'Hivernacle Cultural al Parc Central d'Igualada
L'equipament estarà gestionat per l'entitat social Àuria i es preveu inaugurar abans que acabi el 2026
Un espai diàfan, acollidor i construït amb criteris de sostenibilitat. Així serà l'Hivernacle cultural, un equipament que es col·locarà al Parc Central d'Igualada i que serà gestionat per la fundació social Àuria, dedicada principalment a la integració de persones amb risc d'exclusió social o en situació de vulnerabilitat al sector laboral.
En la presentació de l'equipament en roda de premsa, el gerent d'Àuria, Albert Piñol, va exposar el doble vessant que pretén tenir aquest espai que estarà obert al públic abans que acabi el 2026. Per una banda, l’equipament es convertirà en un espai de dinamització cultural amb una programació viva i diversa, que inclourà música, arts visuals, debats, tallers i activitats comunitàries.
D’altra banda, l’Hivernacle vol esdevenir també un espai gastronòmic d’excel·lència i arrelat al territori, on, tal com va explicar Piñol, es potenciarà una cuina amb valors, basada en productes de proximitat i de temporada.
L’Hivernacle cultural tindrà com a objectiu impulsar una cultura amb valors i amb sentit, construir un edifici sostenible i generar oportunitats laborals, un aspecte clau juntament amb el treball en xarxa amb els veïns, les administracions i les entitats culturals, segons ha apuntat Pinyol.
El projecte preveu oferir una àmplia programació cultural destinada als joves de tota la Conca d’Òdena, així com una proposta gastronòmica gestionada en un espai que donarà feina a persones amb discapacitat intel·lectual, usuàries d’Àuria.
