CCOO Anoia denuncia a Inspecció de Treball la manca de calefacció a l’Institut Joan Mercader
El sindicat critica la inacció de l'administració educativa davant la situació a l'Institut Joan Mercader, denunciada des de fa dos cursos
CCOO Anoia ha presentat una denúncia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social arran de la manca de calefacció i les temperatures inadequades que, segons el sindicat, pateix des de fa temps l’Institut Joan Mercader d’Igualada. La denúncia arriba després de les manifestacions massives davant de l'Ajuntament que alumnes, famílies i professors van protagnitzar la setmana passada.
Des del sindicat recorden que garantir unes condicions tèrmiques adequades és imprescindible per assegurar un servei educatiu digne, tant per al professorat i el personal laboral com per a l’alumnat. Afirmen, a més, que la problemàtica no és nova: “Arrosseguem aquesta situació des de fa dos cursos, amb un empitjorament notable el curs passat”, lamenta Alfred Simó, coordinador de CCOO Anoia.
CCOO critica que l’administració educativa no actués a temps, quan la situació ja es va denunciar el curs anterior. La presentació de la denúncia arriba després d’un període de mediació en què el sindicat assegura haver esperat una resposta efectiva per part del Departament.
Tot i reconèixer que l’actual direcció del Servei Territorial del Penedès està intentant donar-hi resposta, el sindicat alerta que el fred ja ha arribat i que cal una solució immediata per evitar afectacions al dia a dia del centre i garantir el funcionament normal de l'institut.
Des de CCOO Anoia consideren que es tracta d’un incompliment clar de la normativa de confort tèrmic i de la llei de prevenció de riscos laborals, i recorden el precedent de l’Institut Alexandre de Riquer, a Calaf, on una denúncia similar interposada el curs 2018-19 va acabar amb la substitució de la caldera i la instal·lació de nous radiadors.
El sindicat assegura que seguirà de prop l’evolució del cas i reclama una actuació urgent: “La salut dels docents, del personal laboral i de l’alumnat és el que està en joc”.
