Els Pastorets d'Igualada ja són a punt per tornar a l'Ateneu
La principal novetat d'aquesta temporada és una acció que traurà els personatges del teatre per primera vegada
Regió7
La tradició nadalenca torna a Igualada amb el tret de sortida dels cèlebres Pastorets d'Igualada, una producció que, any rere any, omple l'escenari de l'Ateneu combinant la història clàssica amb una constant recerca d'innovació.
L'obra, que es representarà entre els mesos de desembre i gener, compta amb una gran implicació comunitària, amb nombrosos participants tant dalt com darrere l'escenari.
Del teatre a la plaça: Una acció inèdita
La principal novetat d'aquesta temporada és una acció que traurà els personatges de l'Ateneu per primera vegada. La regidora de Cultura, Carme Riera, ha destacat el "valor emocional i comunitari" de l'obra, revelant un "projecte especial i sorpresa" dissenyat per acostar-la a tota la ciutadania.
"El 14 de desembre, a les 12 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament, farem un tastet participatiu obert a tothom," ha anunciat Riera. "Els Pastorets sortiran per unes hores de l’Ateneu perquè la ciutat també en pugui gaudir."
Innovació i efectes especials
Francesc Ferrer, director de l’Esbart Igualadí i dels Pastorets d’Igualada, ha subratllat els esforços fets per modernitzar l'espectacle. "En els darrers anys s’han incorporat nous decorats, música en directe, projeccions d’alt nivell i una escenografia innovadora," ha explicat Ferrer.
De fet, la producció ja és coneguda pels seus impactants efectes especials. L'any passat, l'escenari es va transformar en un espai "en flames", un espectacle visual que es mantindrà enguany gràcies a l'ús d'un nou projector.
Cinc funcions amb gesta solidària
Es mantenen les cinc funcions habituals, que inclouen:
- Sessió Llarga: La tradicional representació amb el text íntegre tindrà lloc el dia de Sant Esteve.
- Sessions Curtes/Matinals: Es faran els dies 21 i 28 de desembre, i 4 i 11 de gener.
A més, la funció del dia 21 de desembre tindrà un component solidari: el 50% de la recaptació es destinarà íntegrament a La Marató.
La regidora Carme Riera ha posat en relleu la importància cultural de l'espectacle com a planter de nous talents: "Molts actors i actrius que avui treballen professionalment van començar aquí, en un teatre viu, estimat i essencial de què Els Pastorets d’Igualada en són una prova magnífica."