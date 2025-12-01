Una furgoneta es desfrena i acaba encastada contra un mur a Calaf
Cap persona va resultar ferida pel vehicle, que es trobava a la benzinera BonÀrea del polígon industrial les Garrigues
Aparatós accident a Calaf aquest diumenge al vespre. Una furgoneta que estava en la benzinera BonÀrea del polígon industrial les Garrigues, s'ha desfrenat i acabat encastada contra el mur d'una casa. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 20.17 h.
Segons els Bombers de la Generalitat, quan el vehicle va desfrenar-se per accident, primer va topar contra una tanca de la via urbana i després va acabar xocant contra el mur d'un jardí d'una casa propera. La furgoneta, però, no ha arribat a tocar l'estructura l'habitatge. Els Bombers treballar-hi amb una dotació, que va estabilitzar el vehicle i va precintar la zona on va col·lidir per seguretat.
En el moment dels fets, segons la mateixa font, no hi havia ningú a l'interior del vehicle. Cap persona va resultar ferida.
