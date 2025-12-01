Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una furgoneta es desfrena i acaba encastada contra un mur a Calaf

Cap persona va resultar ferida pel vehicle, que es trobava a la benzinera BonÀrea del polígon industrial les Garrigues

Els Bombers van treballar en l'accident a Calaf

Els Bombers van treballar en l'accident a Calaf / Bombers de la Generalitat

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Aparatós accident a Calaf aquest diumenge al vespre. Una furgoneta que estava en la benzinera BonÀrea del polígon industrial les Garrigues, s'ha desfrenat i acabat encastada contra el mur d'una casa. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 20.17 h.

Segons els Bombers de la Generalitat, quan el vehicle va desfrenar-se per accident, primer va topar contra una tanca de la via urbana i després va acabar xocant contra el mur d'un jardí d'una casa propera. La furgoneta, però, no ha arribat a tocar l'estructura l'habitatge. Els Bombers treballar-hi amb una dotació, que va estabilitzar el vehicle i va precintar la zona on va col·lidir per seguretat.

En el moment dels fets, segons la mateixa font, no hi havia ningú a l'interior del vehicle. Cap persona va resultar ferida.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  2. Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
  3. S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
  4. Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
  5. Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
  6. Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
  7. Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
  8. Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres

Una furgoneta es desfrena i acaba encastada contra un mur a Calaf

Una furgoneta es desfrena i acaba encastada contra un mur a Calaf

Troben vuit granades de la Guerra Civil en una casa que s'estava rehabilitant a Puigcerdà

Troben vuit granades de la Guerra Civil en una casa que s'estava rehabilitant a Puigcerdà

CCOO Anoia denuncia a Inspecció de Treball la manca de calefacció a l’Institut Joan Mercader

CCOO Anoia denuncia a Inspecció de Treball la manca de calefacció a l’Institut Joan Mercader

Noves ajudes del Govern per la neteja de la neu

Noves ajudes del Govern per la neteja de la neu

Mor en impactar contra una vaca a Moià: el conductor del quad fuig i s'entrega hores més tard anant drogat

Mor en impactar contra una vaca a Moià: el conductor del quad fuig i s'entrega hores més tard anant drogat

Així serà l'Hivernacle Cultural al Parc Central d'Igualada

Així serà l'Hivernacle Cultural al Parc Central d'Igualada

La Maquinista posa unes màquines expenedores de projectes solidaris, cinc dels quals de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa

La Maquinista posa unes màquines expenedores de projectes solidaris, cinc dels quals de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa

La UBIC i Viu Manresa impulsen una campanya de Nadal per reforçar el comerç de proximitat

La UBIC i Viu Manresa impulsen una campanya de Nadal per reforçar el comerç de proximitat
Tracking Pixel Contents