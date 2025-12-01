Nadal
Igualada encén la primera bombeta del Niu Màgic i dona el tret de sortida al calendari d’advent
Després de l’encesa de llums de divendres, la ciutat reforça l’ambient nadalenc i cada tarda a les 19 h el Niu Màgic tornarà a omplir-se d’històries i actuacions d’entitats locals
Igualada ja respira Nadal. Després de l’encesa de llums de divendres, quan les cuques de llum van guiar centenars d’igualadins pels carrers il·luminats, aquest dilluns a la tarda el Niu Màgic de Cal Font ha tornat a obrir-se entre garlandes i llumetes, convertint-se de nou en el senyal que el desembre i les festes ja són aquí.
Els fanalers i fanaleres han encès la primera bombeta del calendari d’advent i han explicat el primer conte, que ha captivat les moltes famílies i infants que s’han aplegat dins del niu, arraulits sota l’estructura il·luminada que ja és icònica del Nadal igualadí. Tot seguit, l’Escenari Màgic ha inaugurat la seva programació artística amb l'actuació de Dolça Prat, Marc Cros i Adrià Lloret, que han posat la banda sonora al primer vespre d’advent amb un repertori càlid i festiu.
Activitats fins al Cap d'Any
A partir d’avui, cada tarda a les 19 h, els fanalers narraran una nova història, i a les 19.15 h l’Escenari Màgic acollirà una actuació diària d’alguna de les entitats culturals o escoles artístiques de la ciutat. Enguany hi participen: The Gospel Company, Coral Migto, Coral Juvenil Xalest, Igualada Gospel Choir, Bitrac Dansa, Coral Infantil Gatzara, l’Esmolet i l’Esmoleta amb Gralla, L’Aula Escola de Dansa, Cor de Xauxa, La Tarima, l’Agrupació Folklòrica Igualadina, Q-arts Dansa, Coral Merlet, la geganta Conxita amb Dessota, l’Aula de Música Tradicional de l’Anoia, Protons Percussió i els Capgrossos d’Igualada amb Dessota. La programació detallada es pot consultar a l’aplicació AgendaIgualada.
El dia 28 de desembre, el Patge Faruk arribarà a la ciutat i farà una parada al Niu Màgic per saludar els infants en la seva tradicional arribada. I el 31 de desembre, l’espai tornarà a omplir-se de festa amb el Cap d’Any infantil, que acomiadarà el 2025 amb activitats pensades per gaudir en família.
