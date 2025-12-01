Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Igualada obre el termini per demanar la bonificació de l'IBI per a famílies nombroses

El període de presentació de sol·licituds estarà obert fins el 31 de desembre

Façana de l'ajuntament d'Igualada

Façana de l'ajuntament d'Igualada / Ajuntament d'Igualada

L’Ajuntament d’Igualada ha obert avui el termini per presentar les sol·licituds per gaudir de les bonificacions sobre l’Impost de béns immobles de l’exercici de 2026, a  favor d’aquelles persones tinguin reconeguda la condició de família nombrosa

El períodecomença avui i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2025.  Per tenir-ne més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament d’Igualada,  el 938031950 o bé consultar la pàgina web de l’Ajuntament d’Igualada:  http://www.igualada.cat, dins l’apartat d’Igualada e-Tràmits, Tràmits per perfils,  Bonificació IBI per a les famílies nombroses 

