Igualada obre el termini per demanar la bonificació de l'IBI per a famílies nombroses
El període de presentació de sol·licituds estarà obert fins el 31 de desembre
Regió7
Igualada
L’Ajuntament d’Igualada ha obert avui el termini per presentar les sol·licituds per gaudir de les bonificacions sobre l’Impost de béns immobles de l’exercici de 2026, a favor d’aquelles persones tinguin reconeguda la condició de família nombrosa.
El períodecomença avui i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2025. Per tenir-ne més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament d’Igualada, el 938031950 o bé consultar la pàgina web de l’Ajuntament d’Igualada: http://www.igualada.cat, dins l’apartat d’Igualada e-Tràmits, Tràmits per perfils, Bonificació IBI per a les famílies nombroses
