La Mancomunitat de la Conca d’Òdena convoca el 7è Premi Nativitat Yarza per a treballs de recerca sobre temes de gènere
El premi està dotat amb 1.000 euros i es lliurarà durant la Jornada Nativitat Yarza, que se celebrarà en el marc dels actes del 8 de març de 2026
Regió7
La Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha reeditat el Premi Nativitat Yarza a la recerca en gènere, un premi pensat per a l’alumnat de batxillerat dels centres educatius de la Conca d’Òdena i també per a l’alumnat de centres externs empadronat en algun dels municipis de la Conca d’Òdena.
El premi reconeix els treballs de recerca sobre temàtiques relacionades amb l’equitat de gènere, els feminismes, les violències masclistes i tot allò que contribueixi a promoure la igualtat i la perspectiva de gènere.
L’objectiu del premi és remarcar aquests treballs com una eina per desmuntar els estereotips i desigualtats de gènere encara presents a la societat. Aquesta setena edició del Premi Nativitat Yarza premiarà els treballs entregats durant el curs 2025-26.
El premi està dotat amb 1.000 euros que es distribuiran de la següent manera: l’autor o autora del treball més ben valorat rebrà 400 €, el segon treball més ben valorat en rebrà 250 i el centre educatiu on estigui escolaritzada la persona amb el treball més ben valorat rebrà 350 € que haurà de destinar a la Comissió d’Igualtat del mateix centre. Els guardons es lliuraran durant la Jornada Nativitat Yarza, que se celebrarà amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, el març de 2026. Durant l’acte, l’alumnat premiat exposarà les principals conclusions dels seus treballs.
La comissió avaluadora estarà formada per l’equip del Servei d’Igualtat de la MICOD, tècnics/ques d’ensenyament o igualtat dels ajuntaments de la Mancomunitat, una representant d’una entitat feminista de la Conca d’Òdena i una dona referent al territori en recerca i feminismes.
Les bases completes es poden consultar a la web www.micod.cat . Els treballs seran presentats directament pels centres educatius, acompanyats d’un resum de màxim 500 paraules, i es podran enviar fins al 23 de gener de 2026 a igualtat@micod.cat .
Qui va ser Nativitat Yarza?
La primera dona alcaldessa va néixer a Valladolid l’any 1872, va estudiar a l’Escuela Normal de Maestras d’Osca i, a partir de 1906, va exercir en diversos pobles de Catalunya i Aragó, entre els quals cinc de l’Anoia: Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Igualada, Bellprat i la Pobla de Claramunt. Com a republicana va participar en l’activitat política d’aquell període històric i, a les eleccions municipals del 14 de gener de 1934, va convertir-se en alcaldessa de Bellprat, esdevenint la primera alcaldessa elegida per sufragi popular a Catalunya i a l’Estat.
Amb l’esclat de la Guerra Civil Espanyola, el 1936, amb 63 anys va anar al front d’Aragó a fer costat a les forces lleials a la República com a miliciana. Després va romandre a Barcelona i, acabada la guerra, es va exiliar a França.
