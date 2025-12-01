El PSC Anoia rep la diputada al Congrés i portaveu federal del PSOE, Montse Mínguez
La trobada va tenir lloc a Òdena i els amfitrions de la vetllada van ser Oriol Almirón i Sandra Fernández, regidors del partit del municipi anoienc
Regió7
El PSC Anoia continua impulsant els seus debats a taula amb figures destacades del món polític, i en aquesta ocasió va comptar amb la presència de la diputada al Congrés Montse Mínguez, recentment nomenada portaveu de la Comissió Executiva Federal del PSOE.
La trobada, celebrada a Òdena, va comptar amb la benvinguda del diputat al Congrés i regidor d’Òdena, Oriol Almirón, i de la regidora del mateix municipi, Sandra Fernández, que van exercir d’amfitrions de l’acte. El primer secretari del PSC Anoia, Jordi Riba, també va intervenir per donar la benvinguda a la diputada i agrair-li la seva participació en aquesta iniciativa de debat i proximitat amb la militància de l’Anoia.
Montse Mínguez va oferir una intervenció centrada en diferents qüestions d’actualitat política i econòmica. Durant el debat posterior amb els assistents, es van tractar temes clau com les polítiques d’habitatge, que és una de les prioritats del Govern d’Espanya; l’increment del salari mínim interprofessional i la pujada de les pensions impulsades pel govern de Pedro Sánchez.
La militància del PSC Anoia també va aprofitar la trobada per traslladar a la diputada la necessitat de millorar les connexions ferroviàries del territori, especialment amb un tren ràpid que connecti amb Lleida i una reducció del temps de trajecte en tren entre Igualada i Barcelona, reivindicacions històriques de la comarca.
Mínguez va comunicar als militants que ens trobem davant “d’un govern i un president fort i preparat per encarar la segona meitat de l’equador del mandat”.
