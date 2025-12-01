Treballar emocions i hàbits saludables a través del joc: la iniciativa del CAP Igualada Nord arriba a les escoles
Amb la col·laboració de l'empresa Cubus Games s'ha elaborat una eina digital i un joc de cartes
Mar Martí (ACN)
El CAP Igualada Nord ha impulsat un projecte per treballar les emocions i els hàbits saludables a través del joc. Es tracta de la iniciativa 'Portem la salut a les escoles', que arribarà als centres educatius de referència de l'equipament. Amb la col·laboració de l'empresa Cubus Games, s'ha elaborat, d'una banda, l'aplicació interactiva 'Nico, el doctor pelut' i, de l'altra, un joc de cartes que treballa les emocions de manera vivencial amb els infants. En l'elaboració dels jocs hi han participat, entre d'altres, especialistes de la nutrició, la higiene dental, la psicologia i la infermeria. Els materials aborden aspectes com la cura de les ferides, la protecció solar, la higiene de mans i dental, els primers auxilis o la trucada al 112.
En Nico, conegut com el doctor pelut, és el personatge principal de l'aplicació que ha desenvolupat el CAP Igualada Nord i l'empresa igualadina Cubus Games per promoure hàbits de vida saludables a través del joc. En Nico és un gos caracteritzat de professional de la salut que acompanya els infants en activitats interactives relacionades amb l'alimentació, la higiene de mans i dental, la protecció solar, la cura de les ferides, els primers auxilis o la trucada al 112.
Un dels fundadors de Cubus Games, Quim Garreta, ha explicat que han decidit crear una mascota divertida, però alhora amb un punt de seriositat, perquè els infants "es vegin atrets per un personatge proper, però que, al mateix temps, li facin cas". Els jocs que inclou l'aplicació estan pensats perquè els nens i nenes puguin interactuar amb les diferents mecàniques relacionades amb cadascun dels hàbits. Per exemple, en el joc de rentar les mans, l'eina digital invita a fer uns moviments que són els que després hauràs d'aplicar quan et rentis les mans.
Aquest recurs digital va arribar a les escoles de referència del CAP Nord d'Igualada com a prova pilot a finals del curs passat i els impulsors en fan una valoració positiva. Segons ha explicat Sònia Garcia, infermera comunitària del CAP Nord i referent del programa 'Salut i Escola', les dades recollides amb la participació de més de 800 infants han evidenciat "millores significatives" en l'alumnat. Entre d'altres, assegura que ha millorat la tècnica de rentar mans i raspallat de dents i han après a identificar millor els passos per actuar davant de petites ferides. A més, explica que, a partir d'aquesta eina, els infants saben reconèixer què és una emergència i què no i "saben com actuar i què han de dir si truquen al 112".
Garcia ha remarcat que és important treballar tots aquests aspectes en l'àmbit escolar, ja que els infants estan "molt segurs i tranquils". Explica que la informació que s'aporta és "totalment rigorosa" perquè ha estat elaborada pels especialistes de cada àmbit. A més, ha defensat que "com més aviat millor es comencin a treballar aquests hàbits saludables, millor resposta tindrem en un futur".
Una de les escoles que el curs passat ja es va participar en la prova pilot i aquest curs torna a acollir la iniciativa és el centre Monalco. La tutora de primer de Primària, Clàudia Miramont, defensa que és molt important que l'alumnat, des de ben petit, vagi adquirint aquests hàbits i creu que fer-ho a través del joc va molt bé. "Ells estan jugant, però alhora estan aprenent i això els motiva molt", remarca.
Un joc de cartes per treballar les emocions
Com a novetat, a partir d'aquest mes de novembre les escoles tenen a disposició un nou recurs, en aquest cas per treballar les emocions. Es tracta d'un joc de cartes que també ha dissenyat l'empresa Cubus Games i que porta per nom 'Quina animalada d'emocions'. L'objectiu és que, a través de situacions quotidianes, els infants aprenguin a identificar i expressar com se senten; a reconèixer emocions com la por, la ràbia, l'alegria o la sorpresa; i a comprendre en quins contextos apareixen.
Quim Garreta, de Cubus Games, ha explicat que han aprofitat el personatge del Nico i han ampliat la colla d'amics i també hi apareix un panda, un koala o un hipopòtam. "Tots aquests personatges tornen a fer de ganxo per als infants", explica Garreta. La idea del joc de cartes és que els infants puguin relacionar les emocions i sensacions amb alguna part del cos.
El projecte ha estat possible gràcies al finançament del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria del Ministeri de Sanitat, que dona suport a iniciatives innovadores de promoció de la salut arreu del territori.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres