El Casino de Calaf estrena les noves grades retràctils i millora l’experiència del públic
L’equipament va inaugurar aquest cap de setmana la nova graderia, que ofereix més comoditat, millor visibilitat i una sala més versàtil
Regió7
El Casino de Calaf ha estrenat aquest cap de setmana les seves noves grades retràctils, una actuació que modernitza la sala i millora de manera significativa l’experiència del públic. La graderia, finançada amb un préstec de l’Institut Català de Finances (ICF) i amb un cost total de 400.000 euros, ja s’ha utilitzat durant els actes del cap de setmana i suposa un pas endavant en la qualitat dels espectacles que s’hi programen.
Les noves grades aporten més comoditat i millor visibilitat, i permeten adaptar la sala a les necessitats de cada espectacle. A més, amb la instal·lació de les noves butaques, l’aforament passa de 308 a 250 seients, un ajust pensat per oferir més espai per espectador i una visió òptima des de qualsevol punt de la sala.
Aquesta actuació dona al Casino una sala més versàtil, ja que el sistema retràctil permet recollir la graderia quan cal un espai diàfan per a concerts a peu dret, presentacions o activitats comunitàries i desplegar-la quan es necessita una disposició confortable i ordenada per a teatre, música o conferències.
Des de l’entitat destaquen que aquesta millora representa “un salt qualitatiu molt important” i que reforça el compromís del Casino de Calaf amb la cultura i amb el seu públic. Les noves grades es tornaran a utilitzar en els propers espectacles programats, perquè tothom pugui apreciar el canvi de manera immediata.
