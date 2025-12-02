Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Igualada impulsa el comerç de proximitat per Nadal amb el la Fira de Santa Llúcia i l’estrena del mercat Made.IGD a Cal Font

Diversos comerços ompliran el mercat Made.IGD els dies 19,20 i 21 de desembre i 2,3 i 4 de gener consolidant la ciutat d’Igualada com un centre comercial a cel obert, també per Nadal

Fira de Santa Llúcia d'Igualada

Fira de Santa Llúcia d'Igualada / Arxiu / Ajuntament d'Igualada

Regió7

Igualada

Igualada reforça aquest Nadal la seva aposta pel comerç de proximitat i per una ciutat viva, dinàmica i oberta, amb una programació que combina tradició, creativitat i experiències per a tota la família. En aquest marc, arriben dos esdeveniments clau de la campanya nadalenca: la Fira de Santa Llúcia i el nou mercat Made.IGD, que consolidaran la ciutat com un centre comercial a cel obert, per Nadal.

La Fira de Santa Llúcia recupera el format tradicional

La Fira de Santa Llúcia del barri de la Font Vella torna aquest 2025 a la seva essència més autèntica, centrada exclusivament en productes i elements nadalencs. Ubicada a la plaça Pius XII, la fira oferirà parades especialitzades en decoració, guarniments i figuretes de pessebre, reafirmant la tradició com a eix central de l’activitat.

Enguany, la fira incorporarà també un ampli ventall d’activitats familiars: contacontes, tallers, jocs, teatre, música i un espectacular zeppelin gegant itinerant que recorrerà els carrers del nucli antic, convertint l’experiència en un atractiu tant per a igualadins com per a visitants.

La Fira de Santa Llúcia obrirà els dies: 6, 7, 8, 13, 14, 20 i 21 de desembre, en horari de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.

Made.IGD: un nou mercat per potenciar el comerç local

Una de les principals novetats de la campanya és el Mercat Made.IGD, un espai que neix amb la voluntat d’impulsar el comerç local i fer visible el talent i l’oferta dels establiments de la ciutat. El mercat estarà situat a la plaça de Cal Font i reunirà botigues d’Igualada que sortiran al carrer en casetes de fusta, creant una atmosfera nadalenca i atractiva.

Made.IGD funcionarà els dies 19, 20 i 21 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, amb un sistema de rotació de botigues que permetrà mostrar una oferta variada i canviant. L’espai, gestionat per Igualada Comerç, conviurà amb el Niu Màgic i l’Escenari Màgic, reforçant la idea d’un Nadal ple d’activitats, espectacles i compres a l’aire lliure.

