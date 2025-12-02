Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Igualada tindrà un Registre d'Habitatges Buits

La inciativa impulsada per l'oposició té l'objectiu d'omplir els pisos on no hi viu ningú a través d'un recàrrrec del 50% en l'IBI en els immobles desocupats que siguin propietat de grans tenidors

Façana de l'ajuntament d'Igualada

Façana de l'ajuntament d'Igualada / Ajuntament d'Igualada

Regió7

Igualada

El Ple de l’Ajuntament d’Igualada ha aprovat per unanimitat la creació del Registre d’Habitatges Buits, una eina que permetrà aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos desocupats de grans tenidors. La mesura s’emmarca en l’acord de Pressupost entre el govern de Junts i el grup municipal PSC – Igualada Som-hi.

El registre permetrà identificar els pisos que fa, com a mínim, dos anys que estan desocupats i que pertanyen a propietaris amb quatre o més habitatges. Un cop verificat l’estat de desocupació mitjançant comprovacions tècniques, s’aplicarà el recàrrec de l’IBI als immobles que compleixin aquests criteris. En cas que l’habitatge passi a estar ocupat, el recàrrec quedarà sense efecte.

Durant el Ple, el cap del grup municipal PSC – Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, va assenyalar que l’objectiu de la mesura és incentivar que els propietaris posin els pisos al mercat de lloguer o venda, i contribuir així a augmentar l’oferta disponible a la ciutat.

Fomentar l'ocupació de pisos buits

El PSC recorda que aquesta actuació s’afegeix a altres iniciatives impulsades en els darrers anys per fomentar l’ocupació dels habitatges buits. Entre aquestes, destaca una línia de subvencions municipals de fins a 20.000 euros per a la rehabilitació d’habitatges, la possibilitat d’incorporar-los a la Borsa Municipal de Lloguer amb avantatges fiscals, i la bonificació del 50% de l’IBI per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Segons el grup municipal, les diferents mesures pretenen facilitar l’accés a l’habitatge i reduir el nombre de pisos desocupats a la ciutat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
  2. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  3. Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
  4. S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
  5. Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
  6. Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
  7. Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa
  8. Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres

Aloy visitarà el barri de la Sagrada Família el pròxim 10 de desembre

Aloy visitarà el barri de la Sagrada Família el pròxim 10 de desembre

Antonio Orozco, sobre el seu suport a l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona: «Aquest és el projecte més important de la meva vida»

Antonio Orozco, sobre el seu suport a l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona: «Aquest és el projecte més important de la meva vida»

Moeve Fútbol Zone 1x03: Barça líder, derbi sevillà i la lluita a la Hypermotion

Moeve Fútbol Zone 1x03: Barça líder, derbi sevillà i la lluita a la Hypermotion

Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50

Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50

La vilanovina Maria López, subcampiona de Catalunya del Trial Open Femení

La vilanovina Maria López, subcampiona de Catalunya del Trial Open Femení

Catalunya perd 2.555 llocs de treball al novembre, però continua en rècord històric amb 3,88 milions d’afiliats

Catalunya perd 2.555 llocs de treball al novembre, però continua en rècord històric amb 3,88 milions d’afiliats

Mazón cobrarà un plus de 634 euros al mes per estar en una comissió que no es reuneix

Mazón cobrarà un plus de 634 euros al mes per estar en una comissió que no es reuneix

Sánchez anuncia un decret llei amb alguns dels acords pendents amb Junts sobre finançament local i lloguers

Sánchez anuncia un decret llei amb alguns dels acords pendents amb Junts sobre finançament local i lloguers
Tracking Pixel Contents