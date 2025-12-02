Igualada tindrà un Registre d'Habitatges Buits
La inciativa impulsada per l'oposició té l'objectiu d'omplir els pisos on no hi viu ningú a través d'un recàrrrec del 50% en l'IBI en els immobles desocupats que siguin propietat de grans tenidors
Regió7
El Ple de l’Ajuntament d’Igualada ha aprovat per unanimitat la creació del Registre d’Habitatges Buits, una eina que permetrà aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos desocupats de grans tenidors. La mesura s’emmarca en l’acord de Pressupost entre el govern de Junts i el grup municipal PSC – Igualada Som-hi.
El registre permetrà identificar els pisos que fa, com a mínim, dos anys que estan desocupats i que pertanyen a propietaris amb quatre o més habitatges. Un cop verificat l’estat de desocupació mitjançant comprovacions tècniques, s’aplicarà el recàrrec de l’IBI als immobles que compleixin aquests criteris. En cas que l’habitatge passi a estar ocupat, el recàrrec quedarà sense efecte.
Durant el Ple, el cap del grup municipal PSC – Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, va assenyalar que l’objectiu de la mesura és incentivar que els propietaris posin els pisos al mercat de lloguer o venda, i contribuir així a augmentar l’oferta disponible a la ciutat.
Fomentar l'ocupació de pisos buits
El PSC recorda que aquesta actuació s’afegeix a altres iniciatives impulsades en els darrers anys per fomentar l’ocupació dels habitatges buits. Entre aquestes, destaca una línia de subvencions municipals de fins a 20.000 euros per a la rehabilitació d’habitatges, la possibilitat d’incorporar-los a la Borsa Municipal de Lloguer amb avantatges fiscals, i la bonificació del 50% de l’IBI per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Segons el grup municipal, les diferents mesures pretenen facilitar l’accés a l’habitatge i reduir el nombre de pisos desocupats a la ciutat.
