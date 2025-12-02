Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El sociòleg Miquel Missé parlarà sobre diversitat de gènere en la infància a Santa Margarida de Montbui

La xerrada tindrà lloc el proper dimecres 10 de desembre a Mont-Àgora

El sociòleg Miquel Missé en una conferència a Manresa

El sociòleg Miquel Missé en una conferència a Manresa / Arxiu / Carles Blaya

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Manresa

El sociòleg Miquel Missé, especialista en gènere i sexualitat, oferirà una xerrada sobre la diversitat de gènere en la infància el pròxim dimecres 10 de desembre a Santa Margarida de Montbui. L'acte està previst per a les 6 de la tarda i es farà a Mont-Àgora.

La sessió oferirà una reflexió sobre com les normes socials que configuren les categories de “nen” i “nena” poden influir en el creixement dels infants, en les seves relacions i en el seu benestar emocional. Missé presentarà diverses idees i recursos adreçats a famílies, professionals i comunitats educatives amb l’objectiu de promoure entorns més respectuosos, inclusius i lliures per a totes les infàncies.

L’activitat està organitzada pel Consell Comarcal de l’Anoia, el SAI Anoia, el SAI Igualada i Orgull Anoia, amb el suport de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. La proposta és oberta a tota la ciutadania i especialment dirigida a famílies, professionals i agents del territori que treballen amb infants i joves.

Per a més informació o consultes, es pot contactar a sai@anoia.cat.

Cartell de la xerrada

Cartell de la xerrada / Consell comarcal de l'Anoia

