Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La vilanovina Maria López, subcampiona de Catalunya del Trial Open Femení

La seva actuació decisiva al Berguedà no va ser suficient per capgirar la classificació general.

Maria López, subcampiona del Trial Open Femení

Maria López, subcampiona del Trial Open Femení / Ramon Artés

Regió7

Igualada

La pilot vilanovina Maria López del Río va tancar la temporada del Campionat de Catalunya de Trial Open Femení amb un destacat subcampionat, després d’una última cursa decisiva celebrada al Berguedà el diumenge 23 de novembre.

López, que competeix amb el MC DSB Trial La Pobla de Claramunt, arribava a l’última prova amb opcions matemàtiques de lluitar pel títol. Necessitava una victòria i un resultat favorable de les seves rivals, i la pilot va complir amb la seva part: va firmar una actuació molt sòlida i va aconseguir imposar-se en la jornada, amb una segona volta especialment brillant que li va permetre pujar al primer calaix del podi.

Malgrat el triomf, la puntuació obtinguda no va ser suficient per assolir el lideratge de la classificació general, i López finalitza el campionat com a subcampiona de Catalunya de Trial Open Femení. La pilot va valorar positivament la temporada i va remarcar que el resultat s’ajusta als objectius inicials.

De cara a la propera temporada, la pilot expressa la voluntat de continuar competint i fa una crida a possibles patrocinadors que vulguin sumar-se al projecte esportiu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
  2. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  3. Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
  4. S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
  5. Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
  6. Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
  7. Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa
  8. Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres

Aloy visitarà el barri de la Sagrada Família el pròxim 10 de desembre

Aloy visitarà el barri de la Sagrada Família el pròxim 10 de desembre

Antonio Orozco, sobre el seu suport a l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona: «Aquest és el projecte més important de la meva vida»

Antonio Orozco, sobre el seu suport a l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona: «Aquest és el projecte més important de la meva vida»

Moeve Fútbol Zone 1x03: Barça líder, derbi sevillà i la lluita a la Hypermotion

Moeve Fútbol Zone 1x03: Barça líder, derbi sevillà i la lluita a la Hypermotion

Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50

Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50

La vilanovina Maria López, subcampiona de Catalunya del Trial Open Femení

La vilanovina Maria López, subcampiona de Catalunya del Trial Open Femení

Catalunya perd 2.555 llocs de treball al novembre, però continua en rècord històric amb 3,88 milions d’afiliats

Catalunya perd 2.555 llocs de treball al novembre, però continua en rècord històric amb 3,88 milions d’afiliats

Mazón cobrarà un plus de 634 euros al mes per estar en una comissió que no es reuneix

Mazón cobrarà un plus de 634 euros al mes per estar en una comissió que no es reuneix

Sánchez anuncia un decret llei amb alguns dels acords pendents amb Junts sobre finançament local i lloguers

Sánchez anuncia un decret llei amb alguns dels acords pendents amb Junts sobre finançament local i lloguers
Tracking Pixel Contents