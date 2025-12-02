La vilanovina Maria López, subcampiona de Catalunya del Trial Open Femení
La seva actuació decisiva al Berguedà no va ser suficient per capgirar la classificació general.
Regió7
La pilot vilanovina Maria López del Río va tancar la temporada del Campionat de Catalunya de Trial Open Femení amb un destacat subcampionat, després d’una última cursa decisiva celebrada al Berguedà el diumenge 23 de novembre.
López, que competeix amb el MC DSB Trial La Pobla de Claramunt, arribava a l’última prova amb opcions matemàtiques de lluitar pel títol. Necessitava una victòria i un resultat favorable de les seves rivals, i la pilot va complir amb la seva part: va firmar una actuació molt sòlida i va aconseguir imposar-se en la jornada, amb una segona volta especialment brillant que li va permetre pujar al primer calaix del podi.
Malgrat el triomf, la puntuació obtinguda no va ser suficient per assolir el lideratge de la classificació general, i López finalitza el campionat com a subcampiona de Catalunya de Trial Open Femení. La pilot va valorar positivament la temporada i va remarcar que el resultat s’ajusta als objectius inicials.
De cara a la propera temporada, la pilot expressa la voluntat de continuar competint i fa una crida a possibles patrocinadors que vulguin sumar-se al projecte esportiu.
