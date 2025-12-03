Àuria reivindica una major presència de la discapacitat en els continguts audiovisuals amb motiu del 3 de desembre
Menys del 2% dels continguts dels mitjans catalans aborden la discapacitat, segons el darrer informe del CAC
Regió7
Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, Àuria se suma a la crida a favor d’una societat més inclusiva, destacant la importància de millorar la representació de la discapacitat en els mitjans de comunicació.
Recentment, segons l'informe recent del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) titulat L’abordatge de la discapacitat en els continguts audiovisuals: una mirada inclusiva?, menys del 2% del temps d'emissió es dedica a continguts relacionats amb la discapacitat, un indicador que posa de manifest la invisibilitat del col·lectiu en l'espai audiovisual. Una situació que, segons la mateixa vicepresidenta del CAC, Laura Pinyol, cal revertir “insistint en la inclusió i representació de les persones amb discapacitat i superar aquesta presència ínfima als mitjans audiovisuals, on són encara molt testimonials, quan, en el seu conjunt, representen el 8,5% de la població a Catalunya”.
Precisament, el manifest "Això sí que és per a mi!", elaborat per Dincat, defensa amb contundència el dret de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a participar plenament en tots els àmbits de la societat, incloent-hi els mitjans de comunicació. Aquesta reivindicació s'ha fet visible a través d'una campanya en la qual ha participat la Vinyet Albors, treballadora d'Àuria, qui protagonitza un dels espots en clau d’humor de la iniciativa.
Amb un enfocament fresc i positiu, la campanya fa servir l’humor per trencar estereotips i promoure la visibilització real de les persones amb discapacitat, mostrant que poden fer coses extraordinàries, com convertir-se en actrius o protagonistes de campanyes audiovisuals. La participació de la Vinyet Albors n'és un exemple clar i inspirador.
“Les dades del CAC ens interpel·len a totes: si no sortim als mitjans, és com si no existíssim. Per això és tan important que campanyes com la de Dincat, que aposten per una mirada inclusiva i valenta, arribin al gran públic a través d’emocions com l’humor”, ha manifestat Albert Pinyol, gerent d'Àuria. A més, ha destacat que “la Vinyet representa tot allò que defensem a Àuria: talent, capacitat i dret a ser visibles. Veure-la actuar amb tanta naturalitat és un orgull”.
