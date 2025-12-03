Auxili farà un concert benèfic a Igualada la nit de Sant Esteve
L'acte es durà a terme en el marc del Nadal Rock i els fons recaptats es destinaran a projectes de les entitats Nueva Esperanza i Mahbes
El reconegut grup valencià Auxili farà un concert benèfic a Igualada la nit de Sant Esteve per recaptar fons per a projectes de les entitats Nueva Espeanza a El Salvador i Mahbes, al Sàhara Occidental. El concert començarà a 3/4 de 9 del vespre al pati del Museu de la Pell i l'entrada, que té un preu de 10 euros, es pot adquirir per internet.
Per a totes aquelles persones que, per motius diversos, no puguin assistir-hi però vulguin igualment contribuir a la iniciativa, s’ha habilitat una fila zero solidària amb aportacions de cinc euros. D’aquesta manera, l’organització vol permetre que qualsevol ciutadà, sigui present o no a l’acte, pugui sumar-se al suport als projectes de cooperació.
La vetllada comptarà també amb la presència del grup local Dr. Kimsy, que exerciran de teloners i escalfaran l’ambient abans de l’arribada d’Auxili. La banda valenciana pujarà a l’escenari a 3/4 de 10 de la nit, moment en què donarà inici a la seva actuació principal, que s’espera vibrant i carregada del seu estil característic, barreja de reggae, ska i influències mediterrànies.
Durant la roda de premsa de presentació de l’esdeveniment, el regidor de Cooperació, Josep Maria Capri, ha subratllat la importància del component solidari de la iniciativa, destacant que es tracta d’una oportunitat per unir cultura i compromís social. Segons ha explicat, els fons recaptats es destinaran íntegrament a dos projectes essencials: d’una banda, la reconstrucció del dispensari de salut de Mahbes, situat als campaments de refugiats sahrauís de Tinduf (Algèria), una infraestructura clau per atendre la població d’aquesta zona desatesa; i de l’altra, la garantia del transport escolar de centenars de nens i nenes de les comunitats rurals del Bajo Lempa, a El Salvador, per tal que puguin accedir diàriament a l’educació en condicions de seguretat.
