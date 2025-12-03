Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Calaf presenta tres propostes culturals per al pont de desembre

Del 4 al 6 de desembre, el Casino de Calaf ofereix tres espectacles de música, teatre i tastos en una programació especial per a tots els públics

Imatge promocional de Swing Engine Orchestra

Imatge promocional de Swing Engine Orchestra / Arxiu

Regió7

Calaf

El Casino de Calaf celebrarà el pont de desembre amb una programació cultural variada i de qualitat que s’estendrà del 4 al 6 de desembre, combinant música, dansa, teatre i tastos gastronòmics. L’entitat proposa tres plans destacats per gaudir de la cultura al llarg d’aquests dies festius: un concert de swing amb la Swing Engine Orchestra, el tradicional recital de piano d’Andreu Muxi per la Festa del Soci i l’obra “L’àvia no es diu Carme”, d’Anna Mayo

Dijous 4 de desembre – Swing Engine Orchestra (21.00 h)

La programació del pont arrencarà dijous amb una vetllada dedicada al swing i als ritmes dels anys trenta, quaranta i cinquanta. La Swing Engine Orchestra, en la seva versió “premium”, oferirà un concert amb arranjaments originals que recuperen l’essència de les big bands i dels crooners, amb un repertori ideal tant per escoltar com per ballar. 

La nit inclourà també un tast de vins i formatges a càrrec del Celler Figuera d’Igualada, que maridarà la proposta musical amb producte local de proximitat. 

Divendres 5 de desembre – Concert de piano d’Andreu Muxi (21.00 h)

Divendres serà el torn del pianista Andreu Muxi, nascut als Prats de Rei i molt vinculat a la Catalunya central, que oferirà el seu tradicional recital de música clàssica amb motiu de la Festa del Soci. El programa inclourà peces de Brahms, Monti, Haendel, Granados, Liszt i Chopin, en una proposta de noranta minuts marcada per la sensibilitat interpretativa i la proximitat amb el públic. 

Dissabte 6 de desembre – “L’àvia no es diu Carme” (19.30 h)

El cicle del pont clourà dissabte amb l’obra de teatre “L’àvia no es diu Carme”, escrita, dirigida i interpretada per Anna Mayo, amb la col·laboració de Marlene Michaelis i l’assessorament escènic de Fernanda Orazi. L’espectacle explora temes com la memòria històrica, la maternitat, la solitud i les herències familiars invisibles, a través d’un llenguatge poètic i emocional que convida a la reflexió. L’escenografia és de Berta Navas

Venda d’entrades

Les entrades per als tres espectacles ja estan disponibles al web del Casino de Calaf (www.teatrecasinodecalaf.cat) i també es podran adquirir a taquilla abans de cada funció, fins a completar l’aforament. Les propostes tenen preus diferenciats: el concert de la Swing Engine Orchestra té un cost de 12 € per als socis i 15 € per als no socis; el recital d’Andreu Muxi és gratuït per a socis i té un preu de 12 € per al públic general; i l’obra “L’àvia no es diu Carme” és d’accés gratuït per a socis i té un preu de 15 € per a no socis

