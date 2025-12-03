Incendi
Un camió crema en plena C-244 a Vilanova del Camí i genera una gran fumarada nocturna
Els fets han passat cap a les 22.15 h a la rotonda que uneix Òdena, Igualada i Vilanova. Les flames ja estan controlades i s’investiguen les causes
Un camió ha cremat aquest vespre a la carretera de la Pobla (C-244), a l’altura del Mercadona de Vilanova del Camí, just a la rotonda que connecta el municipi amb Òdena i Igualada. Les imatges, registrades cap a les 22.15 h, mostren un vehicle totalment envoltat per les flames i una forta fumarada visible des de diversos punts de la zona.
Segons ha pogut saber aquest mitjà, les causes de l’incendi encara es desconeixen. Diverses dotacions dels Bombers han treballat per controlar el foc, que ja està extingit. Al lloc dels fets també hi ha actuat una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques, tot i que de moment no consten ferits.
Els testimonis expliquen que, durant l’incendi, l’explosió de les rodes ha generat un fort soroll que s’ha pogut sentir des de la zona comercial pròxima.
Estem treballant per conèixer més informació.
