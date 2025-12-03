Igualada celebra la baixada dels fets delictius, tot i l'augment del 80% dels delictes contra la llibertat sexual
L'Ajuntament assegura que "cal posar les dades en context" i que es continaurà amb la línia de polítiques de seguretat com l'ampliació de les càmeres de vídeovigilància
Els fets delictius a Igualada han tingut una baixada de l'1% respecte a l'any passat, segons dades publicades pel Ministeri de l'Interior. No obstant això, durant els primers nou mesos de l'any, han tingut lloc 27 delictes contra la llibertat sexual a la capital de l'Anoia, un 80% més que l'any passat. Això es deu al fet que en els primers nou mesos del 2024 se'n van denunciar una quinzena. Dels 27 casos d'enguany, set responen a agressions sexuals amb penetració.
El consistori de la ciutat ha remarcat la baixada de molts dels indicadors com en delictes de lesions, que han baixat un 23,5%, els robatoris amb violència que han disminuït la incidència en un 17% o els robatoris en domicilis que han baixat un 6% respecte al mateix període de l'any passat. Segons la regidora de Governació, Carlota Carner, aquestes dades mostren "la bona feina i el compromís constant dels cossos de seguretat en la prevenció i en la resposta davant els fets delictius".
Posar les dades en context
Respecte a l'augment de delictes relacionats amb la llibertat sexual, Carner exposa que cal "posar les dades en context". Segons la regidora l'augment tan acusat es deu a diversos factors: el fet que l'any passat aquests delictes es van reduir molt; actualment es denuncia més, fet que Carner considera "positiu" i a "les actuacions d'una sola persona que va afectar diverses dones", amb relació a aquest assumpte ha recordat que "Mossos ja van informar que estava resolt".
Segons valora l'Ajuntament, en valors absoluts Igualada "continua en nivells similars, i fins i tot per sota, dels municipis de característiques semblants".
Més càmeres i més policia
La regidora ha dit que l'Ajuntament continuarà treballant amb l'objectiu "que no hi hagi cap delicte". Ha recordat que la capital de l'Anoia ja compta amb més de cent càmeres de videovigilància distribuïdes arreu de la ciutat i ha assegurat que "el consistori continuarà ampliant la xarxa amb noves instal·lacions". Paral·lelament, està en marxa el procés per incorporar tres agents policials a la plantilla de la policia local de la capital de l'Anoia.
