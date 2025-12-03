Igualada instal·la xarxes de retenció perquè les tovalloletes no arribin al riu amb pluges intenses
El sistema s'ha col·locat en diferents sobreeixidors del clavegueram que hi ha a la llera del riu Anoia
MAR MARTÍ/ACN
La Mancomunitat de la Conca d'Òdena ha rebut una subvenció de 50.000 euros de la Diputació de Barcelona per impulsar un projecte a Igualada per evitar que les tovalloletes i altres residus sòlids acabin al riu. En concret, es tracta d'un sistema de xarxes que s'ha instal·lat en diferents sobreeixidors del clavegueram per poder retenir aquests elements en episodis de pluges intenses. Els treballs han finalitzat aquesta setmana i l'objectiu és posar fi a l'acumulació de tovalloletes que van a parar al riu Anoia. "L'Ajuntament posarà els mitjans tècnics que siguin necessaris, però cal atacar la font del problema que és que ningú llenci tovalloletes pel vàter", ha explicat el defensat el regidor de Mobilitat d'Igualada, Miquel Vives.
Quan hi ha un episodi de pluges intenses, el clavegueram de la ciutat d'Igualada se satura i l'acumulació d'aigua acaba sortint per uns sobreeixidors que hi ha al llarg del curs del riu Anoia. Aquesta aigua, moltes vegades, va plena de productes com ara tovalloletes o compreses que van a parar directament al riu. Es tracta de residus que la població llença al vàter. Fa anys que entitats ecologistes alerten d'aquesta situació i denuncien l'estat del riu Anoia, un petit afluent del Llobregat.
Una empresa bagenca
Per frenar aquesta problemàtica, s'ha posat en marxa un projecte impulsat per la Mancomunitat de la Conca d'Òdena que consisteix en la instal·lació d'unes xarxes de retenció als sobreeixidors que hi ha ubicats a la llera del riu Anoia al seu pas per Igualada. L'empresa encarregada d'instal·lar el dispositiu és Tecnoconverting, amb seu al Bages, que han estat els primers de l'Estat en idear aquest producte. Fèlix Álvarez destaca que és un sistema "molt senzill, però eficaç" i diu que és "fàcil de mantenir i econòmic". "És un sistema, sobretot, sostenible per als ajuntaments perquè és molt fàcil d'instal·lar i cada municipi s'ho pot gestionar", ha destacat Álvarez.
El dispositiu ja s'ha instal·lat a molts municipis de Catalunya, ja que, tal com alerta Álvarez, quan hi ha episodis de pluja molt intensa "les depuradores no poden assumir tota aquesta càrrega d'aigua i aleshores aquesta aigua sense tractar arriba al riu". Alerta que és una aigua "que va plena de tovalloletes o altres residus sòlids com compreses". Admet que la solució que ells proposen "no és màgica" i diu que el problema segueix sent-hi. Per això, creu que "l'única manera d'aturar-ho és la conscienciació i evitar llençar al vàter els residus que no toquen".
Per la seva banda, Vives ha recordat que en aquesta legislatura l'Ajuntament d'Igualada s'ha proposat millorar el riu Anoia al seu pas per la ciutat i renaturalitzar tota la zona. Per tant, ha dit, "totes les accions que fem per poder mantenir el riu net són tan importants com poder-ne millorar la flora i la fauna", ha subratllat.
