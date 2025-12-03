Igualada ja té més de 250 gossos identificats al registre d'ADN
La inscripció serà gratuïta durant tot el mes de desembre i a partir de l'any que ve, la inscripció al registre serà d'obligat compliment
Més de 250 gossos ja estan inscrits al registre d'ADN caní que Igualada comparteix amb Òdena i Vilanova del Camí. La campanya va ser impulsada pel grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta) com a projecte en el seu programa electoral de les darreres eleccions municipals. La tinent d'alcalde d'Igualada, Patrícia Illa, ha explicat avui en una roda de premsa que l'objectiu del registre és doble: "d'una banda, detectar els pocs propietaris incívics i de l'altra, tenir una Conca més neta i responsable".
Ha detallat que el procediment es pot fer a través del web de l'Ajuntament o d'una cita presencial amb cita prèvia a l'Oficina de l'Atenció al Ciutadà. Un cop feta la sol·licitud, caldrà demanar cita a algun dels 4 centres veterinaris que s'han adherit a la campanya: ADN Veterinari, Igualvet, Aquivet i la seu local de l'Hospital Veterinari de Catalunya.
Ha comentat també que el registre serà gratuït durant tot el desembre, però després el tràmit passarà a ser obligatori.
El cap de l'oposició del govern municipal, Jordi Cuadras, ha comentat que des del seu grup "estem complint allò que portàvem en el programa electoral". I destacava les tres actuacions principals de la campanya: la implementació del sistema del registre d'ADN, l'obligació de tirar aigua quan hi ha orins a la via pública i els canvis en l'ordenança municipal.
