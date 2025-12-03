Prop d'un centenar de professionals de la dermatologia es troben a Igualada per millorar la coordinació entre Atenció Primària i Hospitalària
La sisena edició de la Jornada Dermatològica de l'Anoia va comptar amb ponències d'alt nivell científic i la presentació de dotze casos clínics
Regió7
La 6a Jornada Dermatològica de l’Anoia, celebrada divendres 28 de novembre a l’Hospital Universitari d’Igualada, va congregar prop d’un centenar de professionals de l’àmbit sanitari amb l’objectiu d’aprofundir en la patologia dermatològica i reforçar la coordinació entre l’Atenció Primària i l’Atenció Especialitzada. Aquesta trobada, ja consolidada com un punt de referència a la comarca, s’adreça a professionals mèdics, d’infermeria, TCAI i residents.
L'acte va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la ponència inicial del dermatòleg Miquel Ribera Pibernat de Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, centrada en la patologia de les ungles. A continuació, Josep Riera Monroig de Hospital Clínic de Barcelona va presentar una actualització sobre les Infeccions de Transmissió Sexual, un àmbit de creixent interès en l’atenció comunitària.
Una de les novetats d’aquest any ha estat la incorporació d’una ponència dedicada a la intel·ligència artificial aplicada a la dermatologia, a càrrec d’Anna Escalé, metgessa de família i tècnica de Salut de la UDMAFiC Catalunya Central. La sessió científica s’ha completat amb la intervenció del cap del Servei de Dermatologia, David Vidal Sarró, que ha exposat les darreres novetats en patologies com la psoriasi, la dermatitis, l’alopècia, la hidradenitis, el vitiligen o el lupus.
Com ja és habitual, la presentació de casos clínics resolts des de l’Atenció Primària ha estat un dels eixos centrals de la trobada. En total, s’han exposat dotze casos seleccionats i distribuïts en dues taules rodones, moderades per professionals del Servei de Dermatologia de l’Hospital Universitari d’Igualada i per referents de dermatologia de l’ICS a l’Anoia.
La jornada ha conclòs amb el lliurament dels premis als millors casos clínics presentats, escollits pel comitè científic. El primer premi ha estat per al cas “Jo li vaig posar crema solar!”, d’EAPT Anoia ICS Anoia/CSA. El segon premi ha reconegut “Suor i molt mala olor!” (CAP Igualada Nord CSA), i el tercer ha estat per “Una lesión reincidente” (EAP Santa Margarida de Montbui ICS Anoia).
S’han atorgat també tres accèssits:
• Cas més interessant: “¿Las cebras son negras con rayas blancas? ¿O blancas con rayas negras?” (EAPT Anoia ICS Anoia)
• Cas més prevalent: “Cuando la protección enferma” (EAP Igualada Urbà ICS Anoia)
• Cas més original: “Un violinista en tu tejado” (CAP Santa Coloma de Queralt ICS Anoia)
Els equips guardonats han rebut un dermatoscopi, mentre que els accèssits han estat premiats amb una panera de Nadal.
El cap del Servei de Dermatologia, David Vidal, ha destacat la participació i el nivell dels professionals: “La presentació de 12 casos clínics resolts als CAPs demostra la solidesa de la formació en dermatologia dels equips d’Atenció Primària i la utilitat de la teledermatologia en la pràctica diària”.
La 6a Jornada Dermatològica de l’Anoia és una iniciativa del Servei de Dermatologia de l’Hospital Universitari d’Igualada, amb el suport del Grup de Dermatologia Sostenible de l’Anoia, i està organitzada pel Consorci Sanitari de l’Anoia i l’Institut Català de la Salut a l’Anoia.
