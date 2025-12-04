Successos
Robatoris a plena tarda: almenys tres cases assaltades dimecres a Tous
Els Mossos investiguen els fets i alerten que aquests robatoris solen produir-se en la franja crítica de l’horari d’hivern
Almenys tres habitatges de Sant Martí de Tous van ser atracats aquest dimecres a la tarda. Els fets van ser al voltant de les 19 h de la tarda, continuen sota investigació i, de moment, no s’ha produït cap detenció. Segons fonts veïnals, els lladres haurien accedit al municipi per un camí de la part de darrere, una entrada secundària sense càmeres de vigilància (que estan als accessos principals).
Aquest dijous al matí —ja l’endemà dels robatoris— alguns veïns han alertat la policia en veure persones tapades amb passamuntanyes movent-se pel municipi. Aquesta presència ha generat inquietud inicial, però els Mossos han confirmat que no tenien cap relació amb els assalts de dimecres. “Eren persones que estaven consumint droga a la via pública i anaven molt tapades pel fred, però no eren els autors dels robatoris del dia abans”, expliquen fonts policials. Tot i això, la policia agraeix la col·laboració ciutadana i recorda la importància d’informar de qualsevol situació inusual aportant el màxim de descripcions o matrícules quan sigui possible.
La franja horària més vulnerable a l’hivern: de 17.30 a 20.00 h
La policia catalana subratlla que aquest tipus de robatoris solen produir-se en una franja molt concreta de l’horari d’hivern, quan es fa fosc d’hora i moltes cases queden aparentment buides. “És la franja de quarts de sis a quarts de vuit o les vuit del vespre, quan molta gent encara és fora de casa i no hi ha llum a l’interior”, assenyalen. Les persianes sovint queden pujades des del matí i la foscor facilita identificar habitatges sense presència de les persones que hi viuen.
La policia explica que els lladres actuen sobretot abans de les 20 h, moment en què els veïns comencen a tornar, encendre llums i abaixar persianes, cosa que dificulta l’actuació dels delinqüents i incrementa el risc que siguin vistos. Per reduir el risc, els Mossos recomanen utilitzar algunes llums programades i, si es disposa de persianes domòtiques, baixar-les per simular presència. Si es preveu arribar a casa cap al tard, també recomanen deixar les persianes baixades. La investigació policial continua oberta.
